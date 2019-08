Bărbat din Vâlcea, prins sub un tractor răsturnat. A fost solicitat un elicopter SMURD, pentru transferul victimei la un spital din Capitală

Un bărbat de 48 de ani din comuna vâlceană Berislăveşti a fost grav rănit, astăzi, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat peste el. De Dragoș Tănase, Luni, 12 august 2019, 17:35 Medicii de la Serviciul de Ambulanţă Județean (SAJ) Vâlcea au solicitat un elicopter SMURD pentru a fi dus la Spitalul Floreasca din Bucureşti, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea. Potrivit sursei citate, bărbatul a rămas prins sub utilaj, fiind scos de acolo de câţiva cetăţeni până să ajungă echipajele de intervenţie la locul accidentului „La intervenţie s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ, cu medic. Bărbatul a fost scos de sub tractor de către cetăţeni. Este conştient, cooperant, dar cianotic” ISU Vâlcea: Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea, citați de Agerpres, au precizat că bărbatul intenţiona să ajungă într-o livadă din zona în care s-a produs incidentul ca să cosească, iar într-o pantă, utilajul, care avea ataşată şi o cositoare, s-a răsturnat. Recent, un bărbat din Bistrița a murit după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat peste el.

