Contantin Radulescu a semnat contractul de modernizare a drumului care leagă comunele Olanu, Drăgoeşti, Galicea şi Budeşti

Drumul de aproape 38,54 km, care pleacă din Budeşti, din DN7, trece prin Galicea, Olanu, Drăgoeşti şi iese la Câmpu Mare (DJ678), va fi reabilitat cu aproximativ 23 de milioane de euro în cadrul Programului Operaţional Regional (POR).

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat azi contractul de execuţie lucrări de modernizare şi asfaltare a drumului judeţean DJ678, drum care pleacă din Budeşti şi merge până la Câmpu Mare în judeţul Olt.

“Am semnat azi un contract foarte important pentru judeţul Vâlcea. Încă un drum al judeţului intră în modernizare după câteva zeci de ani în care nu s-a mai făcut o modernizare completă. Este un drum, pe cât de lung, pe atât de important şi complicat, ca şi proiectare şi execuţie. Am semnat un contract în valoare de 107.249.380,27 lei ron, aproximativ 23 de milioane de euro. Aceşti bani vor fi investiţi în judeţul Vâlcea pe parcursul a trei ani. Este un drum de aproape 38,54 km, care pleacă din Budeşti, din DN7, trece prin Galicea, Olanu, Drăgoeşti şi iese la Câmpu Mare. Pe lângă asfaltarea pe toată lungimea drumului, vom face consolidări la cele 23 de poduri, care există pe traseu, dar vom amenaja şi aproape 2.000 de podeţe către gospodării. Evident că se vor face şi amenajări ale intersecţiilor, precum şi amenajări de trotuare. De altfel, vor fi amenajate şi 35 de staţii de transport public în cadrul acestui proiect, precum şi rigole şi tot ce înseamnă dispozitive de scurgere a apelor pluviale, dar şi sisteme moderne de semnalizare rutieră. Cu voia lui Dumnezeu şi cu ajutorul oamenilor, astăzi, alături de reprezentanţii constructorului, am semnat acest contract de aproape 23 de milioane de euro. Am economisit aproape 5 milioane de euro în urma desfăşurării licitaţiei, bani pe care îi vom solicita, alături de alte economii pe care le-am făcut în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), pentru DJ646. Sunt foarte fericit, dar în acelaşi timp sunt recunoscător vâlcenilor care mi-au acordat încredere şi îi mulţumesc bunului Dumnezeu pentru că am avut onoarea să trăiesc aceste clipe. În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, îmi fac datoria faţă de oameni”, a declarat Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.