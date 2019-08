Managementul defectuos al lui Witold Urbanowski a dus in pragul FALIMENTULUI Uzinele Sodice Govora!

Prin acest comunicat patetic, directorul Witold Urbanowski de la CIECH Romania (Uzinele Sodice Govora) incearca sa-si mascheze managementul defectuos:

CIECH Soda România, forțată să demareze procesul de oprire a producției la singura fabrică de sodă din țară

Principala cauză a acestei măsuri o reprezintă creșterile succesive ale prețului la principala materie primă a fabricii, aburul industrial – cu aproximativ 135% mai mare față de 2018 (cu certificatele CO 2 incluse).

CIECH caută acum mai multe soluții pentru CIECH Soda România, una dintre acestea fiind dezvoltarea unui plan pentru obținerea aburului dintr-o nouă sursă, eficientă din punctul de vedere al costurilor, în cooperare cu parteneri externi.

În cazul unei opriri pe termen lung a producției, compania va da salariaților o oferta de plecări voluntare și asistență ulterioară printr-un program special de plasare a forței de muncă (consiliere în carieră, dezvoltarea competențelor / recalificare profesională, asistență în găsirea de oferte de muncă).

București, 09.08.2019. CIECH Soda România (CSR) este forțată să demareze procesul de oprire a producției la uzina sa din Râmnicu Vâlcea, începând cu 18 septembrie 2019. În cazul unei opriri pe termen lung, compania va fi nevoită să înceteze contractele de muncă pentru majoritatea angajaților săi. Cu toate că a depus mari eforturi pentru a menține în viață singura fabrică de sodă calcinată din țară, CIECH este forțată să ia astfel de decizii din cauza recentelor majorări ale prețului aburului industrial până la un nivel nesustenabil, operate de către unicul său furnizor, CET Govora.

Aflată în insolvență încă din 2016 și afectată de recenta alunecare de teren de la mina Alunu, CET Govora a denunțat în mod unilateral, în 18 iunie, contractul pentru livrarea aburului industrial către CIECH Soda România. Asta în condițiile în care prețul actual abia fusese stabilit pe 1 aprilie și trebuia să fie valabil până la 31 decembrie 2020. Conform noilor condiții, este impusă o nouă creștere a prețului aburului, a doua din acest an – cu aproape 135% mai mult față anul trecut (incluzând certificatele CO 2 ).

Grupul CIECH a avut în permanență o atitudine deschisă spre cooperare și a solicitat de asemenea sprijinul autorităților până la cel mai înalt nivel pentru a încerca să ajungă la o înțelegere cu CET Govora. Cu toate acestea, acceptarea noului preț de către CIECH Soda România ar însemna mari pierderi financiare pentru companie.

“CIECH Soda România, parte a Grupului CIECH – lider în industria europeană de profil și unul dintre cei mai mari investitori polonezi de pe piața locală – se află în imposibilitatea de a-și continua operațiunile din cauza problemelor pe care le are cu unicul său furnizor de abur. Cu mare dezamăgire trebuie să anunțăm demararea procesului de oprire a producției noastre. E o veste tristă pentru noi, pentru oamenii noștri, pentru multe alte mii de persoane care ar putea fi afectate, însă nu ne pierdem speranța că încă mai putem găsi, la cel mai înalt nivel, sprijinul de care avem atâta nevoie pentru a continua business-ul nostru. În ultimul timp, am lucrat continuu la găsirea unor soluții pentru rezolvarea tuturor acestor probleme și pentru a salva CIECH Soda România. Nu ne vom da bătuți!”, a declarat Witold Urbanowski, CEO CIECH Soda România.

CIECH caută cea mai bună soluție, printre opțiunile disponibile fiind dezvoltarea unui plan pentru obținerea aburului dintr-o nouă sursă eficientă din punctul de vedere al costurilor, în cooperare cu parteneri externi. CSR rămâne deschisă negocierilor cu CET dar în același timp derulează o analiză profundă și în detaliu a conservării fabricii din România, în vederea unei posibile reluări a producției în viitor. Deciziile privind aceste aspecte vor fi luate până la sfârșitul acestui an.

În cazul în care va fi necesară oprirea producției pe termen lung, CIECH Soda România va fi nevoită să înceteze contractele de muncă pentru 500 dintre cei 600 de angajați ai săi. O parte vor rămâne în uzină pentru mentenanța instalațiilor, astfel încât să poată fi reluată producția la momentul potrivit. Pentru mai mult de 100 de angajați va fi oferită posibilitatea unei relocări la fabricile din Polonia sau Germania ale Grupului.

Salariaţilor li se va acorda o ofertă de plecări voluntare, având asigurat un pachet compensatoriu cuprinzător. Suplimentar ofertei, ei vor putea cere sprijin companiei pentru găsirea de noi joburi, datorită unui program special de plasare a forței de muncă (consiliere în carieră, dezvoltarea competențelor / recalificare profesională, asistență în găsirea de oferte de muncă).

Unul dintre cei mai mari investitori polonezi din România

Grupul polonez a investit peste 550 de milioane de lei în România și a ajuns la aproape 600 de angajați la fabrica sa din Râmnicu Vâlcea, inclusiv Sucursala din România. De la preluarea Uzinelor Sodice Govora în 2006, CIECH a transformat fabrica de pe platforma industrială într-o companie competitivă pe piață, a plătit anual taxe de peste 40 de milioane de lei, a contribuit la economia națională și la întărirea relațiilor româno-poloneze. CIECH Soda România, companie a Grupului CIECH, produce sodă calcinată şi silicat de sodiu.

Despre CIECH

CIECH este un grup internațional din industria chimică și deține o puternică poziție pe piețele europene și nu numai, susținut de un investitor strategic de încredere pe termen lung (Kulczyk Investments). Compania își exportă produsele în peste 100 de țări din întreaga lume, oferind sodă calcinată, bicarbonat de sodiu, sare, produse pentru protejarea plantelor, rășini epoxidice și poliesterice, spume poliuretanice, silicați și ambalaje din sticlă. Compania are mai multe unități de producție în Europa, printre care patru fabrici de sodă în trei țări – Polonia, Germania și România. Din 2005, compania este listată la Bursa de Valori din Varșovia și, din 2016, la Bursa din Frankfurt, una dintre cele mai mari din Europa. Pentru mai multe informații vizitați și www.ciechgroup.com.