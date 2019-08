Proiect european de 2,44 milioane euro derulat de Primăria Călimănești privind îmbunătățirea sistemului de iluminat public

Primăria orașului Călimănești a decis recent implementarea proiectului cu fonduri europene „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în orașul Călimănești”, în valoare 11.471.433 lei (2,44 milioane de euro). Lucrarile de extindere a retelei de iluminat public se vor executa pe următoarele zone: de la sectia DN Seaca, spre Blue River (pe partea stanga spre Rm. Valcea) – 1000 m; strada Closca spre strada Tudor Vladimirescu – 150 m; strada Anton Pann, de la fam. Buluica spre str. 24 Ianuarie – 400 m; strada Anton Pann, zona Sub coasta Campului – 1000 m; Calea lui Traian, pe o lungime de circa 5,5 km. În luna mai, Consiliul Local Călimănești a aprobat proiectul de buget local pe 2019 la nivelul sumei de 44,56 milioane de lei. Tot Consiliul Local Călimănești a mai aprobat la finele anului trecut documentația tehnico-economică pentru investiția „Creșterea eficienței energetice în clădirea primăriei orașului Călimănești, județul Vâlcea”, documentație ce se află în custodia Biroului Gospodărie Comunală, Investiții Implementare Proiecte. S-a luat în considerare faptul că implementarea acestui proiect de investiţie se va face prin Programul operațional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1. Operațiunea B – clădiri publice. Tot anul trecut, Primăria Călimănești a organizat consultarea publică pentru proiectul major „Creșterea atractivității stațiunii Călimănești-Căciulata prin investiții în infrastructura urbană”. Proiectul urmează să fie propus spre finanțare prin Axa prioritară 7, Prioritatea de investirții 7.1 din cadrul POR 2014-2020. Proiectul are o valoare de 4 milioane euro în care sunt cuprinse: asfaltare 16 km de străzi, reabilitare trotuare și căi de acces; creștere energetică și dotări Șc. Jiblea Veche; creștere energetică și dotări Grădinița cu program prelungit Călimănești; proiect de reabilitare în zona Șc. Jiblea Nouă, construcție terenuri sportive, parc, reabilitare cămin cultural care urmăresc realizarea unui centru civic cu mobilier urban, zonă sportivă, centru cultural și școlar; reabilitare și construcție parcări auto (bibliotecă, vis a vis de Mirajul Oltului, Poiana lui Căliman – nord, Mănăstirea Cozia); construcție parc Poiana lui Căliman, zona de intrare în Căciulata; modernizare zonă centrală (Primărie, catedrală, strada Pieței până la târgul de săptămână) cu trotuare, mobilier urban, zonă verde, arbuști ornamentali, etc.