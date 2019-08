CUM SA te folosesti la maxim de beneficiile naturii: IDEI de REMEDII NATURALE pentru a-ti pastra SANATATEA

Natura nu trebuie sa fie un dusman al medicinei sau sa excluda complet vizitele la medic si prescriptiile medicale. Natura poate veni cu remedii eficiente ce pot fi folosite nu pentru a trata boli si afectiuni, ci pentru a pastra vitalitatea si sanatatea organismului. Spre exemplu, intotdeauna va fi de preferat sa iti iei vitaminele din fructe si legume, comparativ cu pastilele cu multivitamine. Astfel, exista numeroase plante ce iti pot fi de folos in pastrarea unui echilibru al organismului.

Iata cateva idei pentru a profita la maxim de minunile oferite de natura:

Gelul de Aloe Vera

Gelul de Aloe Vera are proprietati antioxidante, antiinflamatoare si antibacteriene, fiind un aliat de incredere pentru numeroase probleme, in special ale pielii. Insa, foloseste-l resposabil. Nu alege sa dezinfectezi o rana cu gel de aloe, ci mai degraba aplica-l ulterior si separat de dezinfectant pentru a grabi procesul de vindecare.

Nu este nevoie sa achizitionezi gelul din comert, ci este mai simplu sa ai o astfel de planta chiar la tine in casa: este usor de ingrijit si nu te va costa multi bani.

Semintele de plante

Semintele anumitor plante sunt foarte sanatoase, avand nutrienti importanti pentru organism, de la acizi grasi esentiali si pana la antioxidanti, vitamine sau minerale. In plus, au un aport proteic ridicat si sunt si satioase.

Sigur, nu este vorba decat de semintele potrivite pentru ingerare. Exista seminte sigure pentru consum, cum ar fi semintele de dovleac, floarea soarelui, chia sau in. Alte tipuri insa, ca seminte de cannabis, nu pot fi consumate ca atare, in salate sau mancaruri.

Poti adauga in salate seminte de floarea soarelui sau de dovleac, insa recomandarea noastra este sa alegi variante neprajite si nesarate.

Semintele de chia, spre exemplu, nu se pot consuma ca atare, ci trebuiesc preparate. Poti pregati o budinca de chia delicioasa din 3 linguri de seminte si o cana cu lapte, pe care le amesteci si le lasi in frigider in jur de 8-12 ore.

Mierea

Cu proprietati antibacteriene si antioxidante, mierea de albine, atunci cand este 100% naturala este un super aliment si merita sa te bucuri din plin de beneficiile sale. Consuma cu moderatie miere, nu neaparat zilnic. In plus, o poti folosi pe post de indulcitor, fiind o alternativa excelenta la zaharul rafinat.

Poti gasi si retete de masti pentru piele pe baza de miere, insa ai grija sa te asiguri ca nu ai alergii ori sensibilitati la polen inainte de a ingera sau aplica pe piele acest produs.

Daca vrei sa testezi puritatea mierii pe care o achizitionezi, verifica timpul in care aceasta se dizolva in apa. In cazul in care se dizolva extrem de repede e posibil ca aceasta sa nu fie 100% naturala.

Natura are numeroase alimente, produse si plante ce pot fi utile in pastrarea si obtinerea unei stari de sanatate optime. Totusi, ai grija sa te consulti cu medicul tau atunci cand vrei sa incerci remedii naturale, pentru a sti sigur ca acestea sunt potrivite pentru tine.

