Primarul din Stoileşti, Florin Ionescu, are în vedere asfaltarea a 15 km de drumuri comunale

Conform primarului comunei Stoileşti, Florin Ionescu, se are în vedere un nou proiect de asfaltare drumuri comunale, pe o lungime de 15 kilometri: „Ne îndreptăm atenţia în vederea finanţării proiectelor privind asfaltarea drumurilor către fondurile guvernamentale şi din surse proprii. În cadrul acestui proiect pe care îl vom începe sunt prinse 9 drumuri comunale, în mai multe sate”. Din bugetul local pe anul acesta, Primăria Stoileşti a aprobat alocarea sumei de peste 115.000 euro pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local DC 39 Baia-Bulagei-Geamăna-Ulița Islaz-Ulița Șogor Malu, Comuna Stoilești, Județul Vâlcea”. În aprilie, Consiliul Local a decis alocarea sumei de circa 400.000 lei pentru construcția de poduri de interes local în satele Ghiobești, Stănești și Izvoru Rece. În luna ianuarie, tot Consiliul Local a mai aprobat utilizarea excedentului bugetar înregistrat la data de 31 decembrie 2018 al Primăriei Stoilești, în sumă de 27.768 lei, pentru finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţie „Refacerea și protejarea platformei drumului „Ulița Șogor-Malu”, de-a lungul pârâului Ursana, trecerea prin vad și pod în punctul „Malu”. Primarul comunei Stoileşti, Florin Ionescu, a finalizat, la finele anului trecut, lucrările la noul pod din satul Izvoru Rece. „Podul nou construit din satul Izvoru Rece a reprezentat o necesitate obiectivă. A fost o lucrare importantă, fiindcă de zeci de ani cetăţenii s-au chinuit trecând prin vadul râului spre case. Acum podul este finalizat, asfaltat, şi ne bucurăm că am realizat încă o lucrare importantă în comuna Stoileşti, în beneficiul oamenilor”, a declarat primarul din Stoileşti. În luna noiembrie anul trecut, primarul Florin Ionescu a continuat lucrările la canalizare în satul Ursana. „Când am preluat funcţia de primar în localitate nu era un metru de asfalt turnat de nici unul dintre primarii care au condus frâiele acestei comune. Din păcate, şi acum, dacă mergem prin comună găsim sate întregi unde nu este un metru de asfalt, iar pietruirea nu este o soluţie pe termen lung”, a mai declarat primarul din Stoileşti.