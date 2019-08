Beizadeaua Gabriel Băjan este cel mai bogat consilier local din Râmnicu Vâlcea

Cel mai bogat consilier local din Râmnicu Vâlcea rămâne Gabriel Băjan, de la PER! Astfel, acesta a încasat anul trecut sub formă de dividende de la cinci firme (SC Sofios SRL, SC Roguba Trading SRL, SC Maguba Invest SRL, SC Savimi Invest SRL și SC Dab Cargo SRL) suma impresionată de circa 8 miliarde de lei vechi, la care se adaugă alte 7 miliarde de lei vechi primite sub formă de „donație” de la părinți, patronii lantului de farmacii BAJAN din Valcea. Spre comparație, la capitolul „mizilicuri” primite în 2018 de Gabriel Băjan mai putem trece: 100 milioane de lei vechi din calitatea de consilier local, 140 milioane de lei vechi din funcția de director la SC Piersim SRL și 574 milioane de lei vechi de la SC Farmacia Băjan SRL. Tot anul trecut, Gabriel Băjan a acordat împrumuturi în nume personal, în sumă totală de 8 miliarde de lei vechi, către trei firme pe care le deține. La capitolul bunuri imobiliare, numitul Băjan se poate declara „sărac”, deoarece nu posedă decât două terenuri intravilane de mici dimensiuni și o casă de locuit, toate amplasate în Râmnicu Vâlcea.