Sa le fie RUSINE procurorilor incompetenti care salveaza infractori pe banda rulanta!

Sistemul juridic din Romania, in special in zona procuraturii, este la pamant! Procurorii actioneaza de ani de zile exclusiv la comanda politica, cu exceptia micilor gainarii pe care le ancheteaza dupa cum ii duce mintea. De-a lungul celor 15 ani de existenta a publicatiei Ziarul de Valcea am sesizat de nenumarate ori parchetele locale, dar si DNA, in legatura cu anumite infractiuni, in special economice, comise de baroni locali cu protectie inalta.

Magistratii cu salarii de sute de miilioane de lei vechi au mimat anchetele si absolut in toate aceste dosare au dispus neinceperea urmaririi penale. Incepand cu cazul devalizarii de sute de milioane de euro a Oltchimului pana la, recent, ispravile primarului Neagoie din Ionesti. Nu trebuie sa omitem nici cazul strainilor toxici care au incercat prin manevre dubioase si au reusit transferarea profitului de milioane de euro in tara de origine fara plata taxelor si impozitelor catre statul roman plus poluarea dovedita de autoritati atat a solului, apei, cat si a aerului! Ce au facut procurorii? Nimic!

Mai nou aceiasi procurori incearca sa-l scape, sa-l albeasca pe deputatul Cristian Buican, cel despre care atat primarul din Budesti (fostul), cat si ex-directorul de la CET Govora – au spus si au dovedit ca a facut trafic de influenta la o societate comerciala de stat pentru angajarea pe postul de director resurse umane a unui politruc liberal. Aceiasi procurori au inchis ochii si cand am sesizat ca achizitionarea tomografului de la SJU Valcea de catre Consiliul Judetean Valcea (condus la vremea respectiva de liberalul Gheorghe Pasat) a fost o afacere aranjata, penala! S-a efectuat o cercetare sumara, superficiala, iar, din pricina de rudenie, asa avem informatii, dar si conflict de interese, cazul a fost musamalizat!

Sa nu mai vorbim despre baronul chimic, latifundiarul de la Oltchim, care este acum liber ca pasarea cerului si cu milioane de euro in conturi. Procurorii nu i-au miscat un fir de par din cap! De ce?! Au fost ocupati cu batrana aceea care a furat 10 metri de cablu ca sa-si cumpere o paine, pe care au si trimis-o la puscarie. De-asta spun ca nu am incredere absolut deloc in procurorii romani, in buna lor credinta si in profesionalismul acestora! Probabil ca printre ei exista si persoane competente, dar cu o floare nu se face primavara!

Cum se poate ca imbecilul acela de procuror Popescu de la Caracal, din cazul Alexandra, sa le interzica politistilor sa intervina in forta peste un criminal?! Cat de caine de om, cat de retardat profesional sa fii?! Si cat tupeu sa aiba nu stiu ce asociatie a procurorilor sa-l apere pe acest dobitoc?! Daca era vorba despre un politician asa-zis corupt de pe lista lui Kovesi-Coldea-Iohannis – procurorul le ordona direct politistilor sa sparga usa si-l arunca la puscarie pe respectivul. Din pacate, si o spun cu maxima tristete, a disparut total increderea in profesionalismul procurorilor din tara aceasta. Si cand te gandesti ca au cele mai mari salarii si pensii din sistemul de stat! Sa le fie RUSINE!

Tiberiu Pirnau