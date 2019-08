Viorica Dancila a luat-o razna?! Lupul paznic la stana! Robert Dintoi e propulsat de Rovana Plumb prin premierul Dancila ca sef al DLAF, extensia OLAF in Romania 

Insa, ceea ce se stie mai putin este ca imediat dupa ce a aterizat la Tarom, Eugen Davidoiun si-a tras o armata de consilieri, adica vreo 6-7, dintre care unul- Robert Dintoi, era si este cel mai apropiat de el. Aceasta umbra a lui Davidoiu in Tarom, adica consilierul Robert Dintoi, este omul impus si garantat de Rovana Plumb, fiind prieten la catarama cu fiul acestei cel mare, Andrei Plumb, fost Beioglu. Un evenment mai putin cunoscut care a avut loc in luna iunie a acestui an demonstreaza, daca mai era nevoie, amatorismul si incompetenta celui impus de Cuc in fruntea Tarom.In perioada 4-6 iunie 2017 a avut loc la Cancun- Mexic, Adunarea Generala anuala a organizatiei internationale a companiilor aeriene IATA (International Air Transport Association) la care a fost invitat si Eugen Davidoiu din postura de director general al Tarom. Cu mai bine de luna de zile inainte de eveniment, organizatorii, adica cei din secretariatul IATA, au trimis la Tarom programul adunarii, pe minute, ore si zile, inclusiv intalnirile la care trebuia sa fie prezent directorul Eugen Davidoiu. In loc sa fie insotit de una sau doua persoane din cadrul Tarom care stiu bine bucataria companiei si ce trebuie facut la o asemenea intalnire extrem de importanta, Davidoiu a decis sa fie insotit de catre consilierul adus de el- Robert Dintoi.Dar, n-a afost de ajuns ca a mers in luxoasa statiune mexicana Cancun doar cu Dintoi, ci si cu sotiile si copiii. Adica, cam in vacanta. Si intr-adevar au fost in vacanta. Cum asa? Foarte simplu. In dimineata zilei de 4 iunie 2017, era stabilit, conform programul IATA, ca Eugen Davidoiu sa se intalneasca pe terasa hotelului unde era cazat cu directorul executiv al IATA, Alexandre de Juniac. La ora stabilita, directorul IATA insotit de un colaborator al sau au ajuns la locul intalnirii, dar Davidoiu nu era prezent. Intr-un tarziu, Davidoiu, impreuna cu Dintoi si sotiiile si copiii imbracati in tinuta de plaja, a ajuns in holul hotelului, fara sa aiba habar de intalnirea cu seful IATA. In acel moment, directorul executiv al IATA l-a abordat pe Eugen Davidoiu spunandu-i ca aveau intalnire stabilita cu mult timp inainte. Pus in fata faptului implinit, omul lui Cuc de la Tarom incearca sa scuze, dar a fost penibil.Dupa cateva minute de discutii sterile in holul hotelului, Davidoiu in tinuta de plaja si Alexandre de Juniac imbracat elegant, au stabilit ca vor discuta problemele Tarom si IATA pe durata celor trei zile ale lucrarilor Adunarii Generale. Dar, Davidoiu n-a fost vazut in niciuna dintre cele trei zile ale evenimentului. Ba mai mult, a avut tupeul sa raspunda celor de la IATA ca el n-a fost informat ca trebuie sa participe si la sedinta de inchidere a evenimentului de la Cancun. Asa ca la Adunarea Generala IATA de la Cancun cand s-au stabilit prioritatile si directiile de dezvoltare pentru viitorul companiilor aeriene din intreaga lume, Tarom a bifat actiunea printr-o vacanta a familiilor Dintoi si Davidoiu.

Robert Dințoi, agentul de PR al Rovanei Plumb

Despre Robert Dintoi, ZIUAnews a facut in anii trecuti o multime de dezvaluiri. Este un personaj controversat care a lucrat la publicatia „Viata Valcii” pana prin 2012, perioada cand s-a comportat mai degraba ca un agent de PR al Rovanei Plumb decat ca un jurnalist. Suportul mediatic a ajutat-o pe Rovana Plumb a ajuns astfel deputat PSD. In 2012, Dintoi a fost demis de la conducerea ziarului „Viata Valcii”, dar a fost recuperat de Rovana Plumb la Dambovita, noul sau refugiu politic. Cu ocazia campaniei electorale în care Rovana Plumb a candidat la alegerile parlamentare, Robert Dințoi a devenit redactorul șef al publicației „Vocea Dâmboviței”, patronată de ministrul Mediului de la acea vreme. În timpul luptei politice pentru fotoliile de deputați și de senatori, ziaristul a dus și el lupta sa, una jurnalistică, pentru a atrage, din nou, electoratul de partea protectoarei sale.

În ciuda zvonurilor apărute atunci, conform cărora ziarul este doar unul de campanie, ministrul Mediului a dorit ca publicația să continue să existe, patronul politicii editoriale fiind, în continuare, Robert Dințoi, un ziarist considerat – atât de colegii de breaslă, cât și de personaje politice locale – unul controversat.” Increngatura dintre presa si politica nu se opreste la Robert Dintoi, ci ajunge chiar si in familia acestuia. Astfel, polițistul Bogdan Dințoi, fratele lui Robert Dințoi, a fost transferat, in acea perioada, la ordinul ministrului Plumb, ca șef al corpului de control la Ministeru Mediului!! Nici sotia lui Robert Dintoi nu a ramas fara rasplata pentru PR-ul de presa pus la dispozitia Rovanei Plumb de catre sotul ei. Laura Dințoi a fost numită la conducerea Oficiului pentru Protecția Consumatorului Vâlcea consfintind astfel profitabila alianta dintre presa si politica, via Rovana Plumb.

Vâlceanul Bogdan Dințoi, șeful Corpului de Control de la Ministerul Mediului, anchetat penal!

Bogdan Dințoi, șeful Corpului de Control din cadrul Ministerului Mediului, este cercetat penal pentru abuz în serviciu. Acesta a ajuns la conducerea Ministerului datorită relației pe care Rovana Plumb o are cu familia Dințoi, după cum a dezvăluit ZIUAnews, în luna februarie. Ministrul Mediului nu a dorit să comenteze faptul că Bogdan Dințoi este investigat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești.

Șeful Corpului de Control din Ministerul Mediului, Bogdan Dințoi este cercetat penal de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești, fiind acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, comis în timpul în care ocupa funcția de inspector în cadrul Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea. În dosarul în care fostul șef al Corpului de Control din Ministerul Mediului este cercetat, mai apar și doi procurori – Ungureanu Cerasela și Nicolae Popescu -, dar și fostul agent șef principal în cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea – Năstasie Marian. Dosarul a fost disjuns din cel cu numărul 9047/288/2011, înregistrat la Judecătoria Râmnicu Vâlcea și înaintat în urmă cu doi ani la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești.

Rovana Plumb tace. Bogdan Dințoi nu este văzut prin Minister

ZIUAnews a contactat-o telefonic pe Rovana Plumb în legătură cu faptul că șeful Corpului de Control este investigat penal. Ministrul Mediului nu a dorit să facă niciun comentariu.

Funcționarii din Minister ne-au spus că Bogdan Dințoi nu a mai fost văzut prin instituție de mult timp, aceștia neștiind să ne spună inițial dacă el mai ocupă sau nu funcția de șef al Corpului de Control. Angajații Rovanei Plumb au avut nevoie de timp pentru a verifica dacă Bogdan Dințoi mai figurează ca fiind șef al Corpului de Control. Ulterior, ne-au confirmat că acesta este încă pe poziție.

Familia Dințoi, ajunsă pe picior mare datorită relației cu Rovana Plumb

Bogdan Dințoi este fratele unui ziarist vâlcean, Robert Dințoi, care din 2004 și până în prezent a dezvoltat o relație neprincipială cu Rovana Plumb. Ministrul Mediului s-a folosit de ziarist pentru a-și crește popularitatea și a primi elogii în ziare. Fratele lui Robert Dințoi, actualul șef al Corpului de Control, dar și soția lui Robert Dințoi, Laura, au fost cocoțați în funcții importante din statul român, pentru care nu aveau nicio deschidere. Bogdan Dințoi a fost polițist la Crimă Organizată în Râmnicu Vâlcea, dar a fost transferat, la ordinul ministrului Plumb, ca șef al Corpului de Control. Laura Dințoi a fost numită la conducerea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea. Iar Robert Dințoi este în prezent redactor-șef la un ziarul dâmbovițean, patronat de Rovana Plumb.

Cititi întreaga poveste dintre ministrul Mediului și familia Dințoi:

ZIUAnews vă prezintă radiografia unei relații neprincipiale dezvoltate între un om de presă și un ministru

Dințoii lui Plumb

Postat la: 12.02.2013 17:40 | Scris de: Ruana Ceaușescu

MINISTRA ROVANA PLUMB ŞI-A TRAS ZIAR DE PARTID ÎN DÂMBOVIŢA! 

Pentru reuşita misiunii, şi-a mutat echipa de la Vâlcea la Târgovişte Incomod Peisajul media dâmboviţean s-a îmbogăţit cu încă o publicaţie, lansată cu… mare petrece mare la Clubul Aristocrat, după cum stau mărturie fotografiile postate pe reţeaua de socializare Facebook. Săptămânalul "Vocea Dâmboviţei" a apărut în campania electorală, sub patronajul Rovanei Plumb, deputat de Dâmboviţa şi ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice. Publicaţia continuă să existe, fiind dorinţa expresă a Rovanei Plumb. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, a fost adus la noi în judeţ omul de bază al ministresei, ziaristul vâlcean Robert Dinţoi, cel care o serveşte de mai bine de opt ani de zile. Relaţia dintre cei doi a fost subiectul multor articole de presă, atât pe plan local, în Vâlcea, cât şi pe plan naţional.

