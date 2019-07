TOP 5 ACCESORII pentru CASA in care merita sa investesti acum

Vara asta fa-ti curaj sa faci o schimbare in casa ta. Nu trebuie sa te apuci sa renovezi, sa zugravesti, sa schimbi mobila, ci este suficient sa alegi cateva obiecte de decor care sa ii dea casei tale un aer fresh si care sa te bucure de fiecare data cand le vezi.

Fie ca e vorba de accesorii cu insemnatate pentru tine ori de simple decoratiuni colorate care iti dau o stare de bine, iata care sunt TOP 5 ACCESORII in care sa investesti vara aceasta:

Decoratiuni luminoase

Alege decoratiuni luminoase si colorate de vara precum cele din poza, pe care le poti amplasa in curte, in casa sau chiar pe balcon. Ghirlandele cu beculete sunt si ele super la moda, functioneaza pe baterii si le gasesti la super preturi in foarte multe magazine, precum si in unele hypermarket-uri.

Daca vrei sa schimbi lumina si ambientul din casa, alege lampi de calitate, modele de plafoniere cu led, elegante sau practice ori veioze ergonomice. Cand vine vorba de lumina de interior si nu lumina folosita strict de decor este important sa optezi pentru calitate.

Lumanari parfumate

Lumanarile parfumate pot decora cu succes masuta de cafea, balconul sau chiar comoda din dormitor. In plus, sunt ieftine si miros delicios. Poti alege orice aroma iti e pe plac, de la vanilie, cirese, lamaie si pana la trandafiri sau bumbac.

Daca esti indemanatic/a, iti poti prepara singur/a lumanarile parfumate, urmand reteta de aici, insa iti va lua cateva ore.

Revistele

Fie ca e vorba de reviste glossy, de moda, lifestyle, arhitectura sau fotografie, acestea pot fi super decoratiuni pentru masa din bucatarie, din sufragerie sau chiar comoda de pe hol. Sunt colorate, ieftine si, in plus, le poti rasfoi oricat ai chef, atat tu, cat si invitatii tai.

Tablourile cu poze

Tine amintirile cu cei dragi aproape de tine, alcatuind un colaj cu rame foto pe care sa il plasezi pe perete sau sprijinit de un obiect de mobilier. Poti alege orice fel de rame iti plac, colorate, albe, metalice sau chiar digitale. In magazinele de specialitate vei gasi chiar tablouri deja alcatuite din astfel de rame, de diverse forme si modele. Printeaza pozele preferate si transforma-le intr-o decoratiune de suflet.

Vazele cu flori

Vazele cu flori de sezon sunt o super alegere pentru a-ti decora casa. Alege vaze care se potrivesc cu mobila, ori vaze transparente precum cea din poza, pentru un look minimalist. Daca ai nevoie de idei pentru a combina florile in vaza si a forma buchete, gasesti aici cateva sfaturi utile.

Nu uita sa ai grija ca florile sa reziste cat mai mult timp, schimbandu-le apa periodic si avand grija ca acestea sa stea la soare sau la umbra, in functie de nevoile lor.

Sa dai un refresh casei tale nu trebuie sa te coste o avere: incearca cateva dintre ideile de mai sus si bucura-te de un camin frumos decorat!

Sursa foto: shutterstock.com