Primăria Mădulari a aprobat proiectul de buget local pe anul 2019 la nivelul sumei de 1 milion de euro

Printre altele, Consiliul local al comunei Mădulari a aprobat proiectul de buget local pe anul 2019 la nivelul sumei de circa 1 milion de euro. Primarul comunei Mădulari, Daniel Dimulescu, va implementa proiectul cu fonduri europene „Reabilitare, modernizare şi dotare Scoala cu clasele I-VIII Mădulari”: „Infrastructura şcolară la nivelul comunei trebuie adaptată la normele europene de calitate, în acest sens dorim să ridicăm considerabil nivelul unităţii de învățământ, pentru a asigura elevilor și cadrelor didactice un mediu cât mai bun pentru desfăşurarea activităţii. În acest sens, am depus proiectul care priveşte reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii cu clasele I-VIII din Mădulari”. Proiectul are în vedere îmbunătăţirea procesului educaţional prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru documentare, schimbarea acoperişului, a parchetului, a sursei de încălzire. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt atât cei peste 100 de elevi actuali ai scolii, cât si de cele peste 30 de persoane care constituie cadrele didactice si personalul auxiliar din cadrul instituţiei de învatamânt. Valoarea proiectului este de peste 1,1 milioane de euro. „La Ministerul Dezvoltării mai avem încă două proiecte depuse în vederea finanţării: înfiinţarea sistemului de canalizate şi un proiect de asfaltarea pe o lungime de 6,5 kilometri pentru satele Mamu, Beica și Iacovele. Avem proiecte, şi sunt finanţate. Dacă într-o administraţie se munceşte, se poate realiza ceva bun. Am văzut că sunt localităţi care au drumuri comunale unde noroiul trece de glezne. Se pot aloca fonduri pentru a se aduce câteva maşini de piatră, și în acest fel problema este rezolvată. În aceşti ani, Guvernul PSD a alocat bani tuturor primarilor, indiferent de culoarea politică. Doar cine nu a depus proiecte, nu a primit fonduri. Despre bugetul pe 2019, eu spun că o să fie bine, chiar dacă vine aşa târziu. Pe mine mă supără faptul că se spune că, dacă într-o localitate se toarnă asfalt şi se introduce apa este populist, adică se urmăreşte câștigarea simpatiei populare. Atunci să nu mai facem nimic şi să mergem pe drumuri cu noroiul până la glezne”, mai precizează primarul comunei Mădulari, Daniel Dimulescu.