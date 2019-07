A MURIT prof. dr. Ioan Ștefănescu, fostul director al ICSI Vâlcea!

A MURIT prof. dr. Ioan Ștefănescu, fostul director al ICSI Vâlcea!

Cercetarea românească a pierdut o mare valoare, profesor doctor Ioan Stefanescu. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Acesta s-a stins din viață joi, 25 iulie 2019, in urma unei îndelungi suferințe. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 27 iulie 2019.

Ioan Stefanescu a fost cercetator la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – I.C.S.I. Ramnicu Valcea, fiind specialist in sisteme si instalatii criogenice si de separari izotopice pentru energetica nucleara, expertizari asupra instalatiilor de obtinere a apei grele, managementul de siguranta a sistemelor si apa saracita in deuteriu – efecte biologice.

Ioan Stefanescu era deținătorul a 22 de brevete de inventii si a 22 medalii de aur la Saloanele Internationale de Inventica si autorul a 138 de lucrari stiintifice, cinci carti si 20 de lucrari publicate in volumele unor congrese si conferinte internationale. In 1981, Ioan Stefanescu a primit Premiul Academiei Romane pentru Fizica „Dragomir Hurmuzescu”, in 2000, Premiul „Ionel Purica” si Ordinul National Pentru Merit in Grad de Cavaler. Ioan Stefanescu a fost membru in numeroase asociatii stiintifice nationale si internationale, in societati profesionale si Cetatean de Onoare al municipiului Ramnicu Valcea.

Ioan Stefanescu a indeplinit, cu onoare și responsabiliate, pana la sfarsitul anului 2016 functia de director al ICSI Valcea.

Sursa: voceavalcii.ro