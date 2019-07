Ministrul Sportului, Bogdan Matei, a participat la lansarea oficială a Programului de Internship al Guvernului României

Zilele trecute, în prezența Premierului Viorica Dăncilă și a mai multor membri ai Executivului, la Palatul Victoria a avut loc lansarea oficială a Programului de Internship al Guvernului României, prin care 200 de tineri vor începe un stagiu de lucru în nu mai puțin de 55 de instituții ale administrației publice. Peste 3.000 de tineri au depus cereri de participare, iar în urma unei riguroase selecții au fost aleși cei 200 de stagiari, care timp de două luni vor lucra ca interni în diferitele instituții. Ediția din acest an este a șaptea, iar la finalul acesteia, în total, peste 1.000 de tineri se vor putea mândri cu diploma de absolvent al programului. La Ministerul Tineretului și Sportului vor veni 7 tineri care vor lucra în diverse departamente, dar vor fi și gazde pentru competiția Cupa Tinerilor pe care MTS o organizează pentru cei 200 de stagiari din această vară. Competiția va avea loc în luna august la baza sportivă Tei.

Prezent la festivitatea deschiderii programului, alături de secretarul de stat Remus Munteanu, ministrul tineretului și sportului Bogdan Matei i-a cunoscut pe cei 7 stagiari repartizați la MTS și i-a invitat în aceste zile și la Arenele BNR. „Continuitatea acestui program, aflat în cel de al șaptelea an, reprezintă o dovadă a deschiderii Guvernului și administrației publice către tineret. Faptul că nu mai puțin de 55 de instituții publice sunt împlicate în acest an în programul de internship al Guvernului arată clar dezvoltarea și extinderea acestui proiect, dar și faptul că este bine primit și apreciat de către cei cărora le este adresat, tinerii și studenții. Cu cei 200 de tineri din acest an, vom ajunge la peste o mie de absolvenți ai acestui program, un real câștig pentru societate, o mie și ceva de tineri care au dobândit o experiență în administrația publică. Eu personal, dar și colegii mei din MTS, abia îi așteptăm pe cei 7 stagiari în această vară. Dincolo de activitățile pe care le vor avea alături de noi, ei vor participa și la tradiționala Cupă a Tinerilor, o competiție sportivă originală inițiată de MTS, la care toți participanții din programul din acest an sunt invitați să concureze la mai multe discipline sportive, precum fotbal, baschet, tenis de masă, volei, etc. Le doresc mult succes și spor la treabă!”, a spus ministrul Bogdan Matei la evenimentul de la Guvern.