Tu stii ce sa NU faci pentru a te bucura de succes la pariurile sportive?

Multi romani pasionati de sport aleg in ultima vreme sa joace la pariuri sportive manati de

dorinta de a castiga de pe urma hobby-ului lor. Se intampla insa, de foarte multe ori, ca

acestia sa piarda din diferite motive, iar acest lucru ii face sa ezite sa mai joace, desi au

recunoscut ca se distreaza foarte mult si ca asteapta mereu cu sufletul la gura momentul in

care, la finalul jocului, vor vedea daca au castigat ceva din inspiratia avuta.

Pentru a reusi insa, au nevoie de cateva sfaturi, de cunostinte suficiente in domeniu, de o

stare psihica foarte buna in momentul in care joaca, sa inteleaga ce inseamna dependenta

de pariuri, ca nu exista metode 100% sigure pentru a castiga, cand este cazul sa se

opreasca, precum si alte multe lucruri. Exista cateva obiceiuri de evitat pentru a putea avea

cel putin o sansa de castig.

Afla ce NU trebuie sa faci daca vrei sa castigi:

1. Nu juca daca nu ai deloc cunostinte despre sportul pe care alegi sa pariezi. Este

important in acest domeniu sa ai cat mai multe informatii utile, sa stii ce jucator a

suferit vreun accident sau cine lipseste din campionat pentru a gasi cea mai buna

strategie de a juca. In acest sens, afla de aici cum sa pariezi responsabil si cum sa iti

cresti sansele de castig.

2. Nu juca daca esti obosit, nervos, plictisit sau irascibil. S-a demonstrat faptul ca o

stare psihica proasta va duce inevitabil la pierderi serioase de bani, asa ca este important sa nu pariezi cand esti prea obosit dupa orele petrecute la job, cand esti

nervos sau ai diferite probleme in familie, cand esti extrem de plictisit si iti spui ca

oricum nu ai altceva mai bun de facut sau cand, pur si simplu, iti sare tandara din

orice. In aceste imprejurari, sansele de a pierde sunt extrem de mari.

3. Nu juca ultimii tai bani. Desi poti fi tentat sa pariezi tot salariul pe o luna pentru ca ai

senzatia ca sigur vei castiga de data aceasta, totusi, tine cont de sfatul specialistilor,

acela de a nu juca decat o suma mica de bani. Astfel, nu te vei confrunta cu

probleme financiare deosebite, care iti pot afecta semnificativ cursul vietii.

4. Nu pune mai presus de orice pariurile sportive. Dependenta de jocuri de noroc este o

realitate cu care ajung sa se confrunte unii pariori ce nu reusesc sa gestioneze foarte

bine aceasta problema. Este important sa intelegi ca pariurile in viata ta sunt doar o

placere, un hobby, si ca daca vei depasi acest prag, atunci problemele se vor tine

lant.

5. Nu juca ponturi primite de la binevoitori. De cele mai multe ori se intampla sa platesti

pentru aceste ponturi primite, iar rezultatele sa nu fie unele favorabile. Incearca mai

degraba sa folosesti sfaturile specialistilor in domeniu, cei care te pot invata cum sa

iti maresti sansele de castig.

In concluzie, daca respecti aceste sfaturi, atunci te poti bucura de castiguri rapide si

insemnate. Multi dintre pariorii cu experienta recomanda amatorilor sa joace cu mintea, nu

cu inima, si sa lase deoparte loialitatea fata de un jucator sau o echipa preferata.

surse foto:

shutterstock.com