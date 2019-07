CADOURILE POTRIVITE pentru copii in functie de VARSTA: idei si sfaturi accesibile de care sa tii cont

Aniversarea nepotelului, a finutului sau a copilului celei mai bune prietene iti da batai de

cap? Intr-adevar, poate fi dificil sa alegi un cadou potrivit pentru un copil, in special atunci

cand nu il cunosti atat de bine precum un parinte. Cel mai important criteriu in momentul in

care achizitionezi darul pentru cel mic este varsta, deoarece in functie de aceasta pot fi

intuite si aproximate pasiunile si interesele copilului.

Iata cateva idei si sfaturi de cadouri pentru copii in functie de

varsta acestora:

1-2 ani sau mai mic

Nu te avanta spre cadouri foarte complicate pentru un copilas atat de mic. O optiune

potrivita este alegerea unor hainute, fie body-uri, pantalonasi, bluze ori incaltaminte. Nu

trebuie neaparat sa alegi magazine scumpe, deoarece exista variante si pentru un buget

restrans, iar in acest caz un exemplu ar fi colectiile din hypermarket-uri.

O alta optiune pentru un copilas atat de mic ar fi jucariile de plus: un ursulet, un iepuras sau

un catelus, toate sunt variante dragute ce ii vor bucura pe cei mici. Ai grija totusi ca jucariile

din plus sa fie sigure pentru copii, astfel incat ei sa nu poata inghiti vreuna din piesele

acestora.

2-6 ani

La varsta de 6-10 ani deja activitatile preferate ale copiilor incep sa prinda contur, asa ca

este o idee buna sa tii cont de preferintele celor mici atunci cand alegi un cadou pentru

acestia. Daca nu cunosti sarbatoritul/a atat de bine, atunci poti opta pentru o papusa Barbie,

daca este vorba de o fata, sau pentru o masina ghidata electric, daca este vorba de un

baiat.

De asemenea, rolele sau bicicleta sunt un alt cadou inspirat, deoarece ii incurajeaza pe cei

mici sa faca miscare. Trotineta, mingiile de baschet, fotbal sau volei ori racheta de tenis se

incadreaza si ele in aceasta categorie.

10 ani +

Dupa varsta de 10 ani poti incepe sa faci cadou celor mici experiente: bilete la teatru, filme

sau concerte potrivite varstei lor ori obiecte inspirate din personajele lor preferate, cum ar fi

tricouri sau figurine. De asemenea, poti adapta un cadou si anotimpului in care are loc

aniversarea. Daca este iarna, alege o sanie, iar daca este vara, alege un colac urias pe care

cel mic sa il ia cu el la mare sau la piscina.

Sa alegi un cadou pentru copii nu trebuie sa fie deloc complicat, inspira-te din sugestiile

noastre si nu iti face griji, deoarece nu ai cum sa dai gres!

Sursa foto: shutterstock.com