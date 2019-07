Centrala pe gaz, SINGURA soluție pentru VIITORUL CET Govora!

Primarul Râmnicului, Mircia Gutau, a declarat la ultima conferinta de presa că implementarea la CET Govora a unui proiect de constructie centrală pe gaz este o solutie pentru buna functionare a acestei unitati economice, esentiala pentru ramniceni, dar si pentru Platforma Industriala a orasului. Edilul a invocat modelul municipiului Oradea, acolo unde a fost realizata, cu succes, o astfel de centrala. „Spre deosebire de noi, la Oradea CET –ul de-acolo nu era legat de o exploatare de cărbune, astfel că au putut accesa fonduri europene pentru dotarea cu centrală cu gaz. Administratorul judiciar de la CET Govora are în vedere această variantă si am inteles ca au fost deja facuti pasi concreti in aceasta directie, cu sprijinul direct al Consiliului Judetean Valcea, pentru că mereu trebuie să aibă o soluție de rezervă. Ferească Dumnezeu să rămânem fără soluții! ”.

Președintele CJ Valcea, Constantin Rădulescu, a declarat in ultima sedinta de CJ: „Urmează să avem o întâlnire cu prim-ministrul, cu Ministerul Energiei și cu ministerele de resort pentru ca instituția pe care o conducem, plenul acestui Consiliu Județean face tot ceea ce ține de noi. Ne întâlnim pentru acea centrală pe gaz. E evident că anumite chestiuni nu țin de noi, direct, dar ne implicam pentru buna functionare a CET-ului”.

In mod evident, pretul ENORM al certificatelor verzi este cauza problemelor actuale de la CET Govora. Trebuie precizat ca prețul unui certificat este astazi de 29 de euro, a crescut cu rapiditate in ultimii 2 ani de la pretul de 7 euro! Este o diferență de cel puțin 27 milioane euro!!! CET Govora nu are posibilitati la ora actuala sa suporte aceasta suma! Guvernul Romaniei trebuie sa identifice solutii sa ajute toate CET-urile sa acopere acest deficit.