Mircia Gutau l-a luat la tinta pe senatorul melcilor de la PNL, Romulus Bulacu

Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea, „a maturat pe jos”, la ultima conferinta de presa, cu senatorul PNL de Valcea, Romulus Bulacu:

“Aș vrea să dau câteva explicații cu acea neînțelegere a PNL-ului la adresa mea. Cu tot respectul pe care-l port oamenilor care cred în PNL, vreau să spun că nu am cerut niciodată, nici măcat în momentele grele din 2016, să mă duc la PNL. Ei au venit la mine! Vreau ca asta să fie clar pentru toată lumea. Acum, nici atât! Sub nicio formă nu voi trece la PNL sau la alt partid. Sunt membru al PER și candidez din partea acestui partid și voi și câștiga. Referitor la visele lor. S-au trezit din adormire acești liberali. Au interpretat ei ca și cum aș solicita ceva. Mircia Gutău este omul care să bată la ușa unui partid din poziția pe care o are?

Văd acum că un coleg pe care eu l-am ajutat 20 de ani și care a fost vicepreședinte de Consiliu Județean, iar acolo nu a făcut nimic, vrea să facă coaliție ‹cum să facem să-l dăm jos pe Mircia Gutău›. Vorbesc de domnul Bulacu.. Nu a făcut nimic la CJ! Zero! Spuneți-mi dumneavoastră dacă a făcut vreo faptă bună? Acum eu îi fac lui oferta publică de a se înscrie în campania electorală, să candideze pentru Primăria Râmnicu Vâlcea. Să candideze pentru funcția de primar. Atunci ne batem amândoi civilizat și dacă va câștiga îi strâng mâna. Dar nu pe la spate, fitilele astea mie nu îmi plac. Ei ca să dovedească prima dată că pot conduce o primărie, trebuie întâi toți cei care sunt din Vaideeni să demonstreze că liberalii pot câștiga primăria din Vaideeni. I-as sfătui întâi să înceapă de acolo. Nici acolo nu pot reuși! Dar dacă câștigă, abia apoi pot emite pretenții mai sus.

După ce devii senator, pe munca lui Mircia Gutău din Partidul Democrat, ai tupeu să să vorbești? Am și eu prieteni care cunosc toate dedesubturile și el a spus ‹Trebuie să ne unim toți să-l dăm jos pe Mircia Gutău›. Îi aștept, cu senatorul melcilor în frunte! Îi aștept la bătălie!” – a declarat Mircia Gutau.