Comuna Gușoeni – județul Vâlcea, prima localitate din România care a implementat cu succes proiectul Wi-Fi4EU – Gratuit, proiect finanțat din fonduri europene

„Comuna Gușoeni – județul Vâlcea, prima localitate din România care a implementat cu succes proiectul Wi-Fi4EU – Gratuit, proiect finanțat din fonduri europene”

Atașat regăsiți mesajul de felicitare al companiei acreditate care a implementat proiectul:

„Buna ziua domule Primar Concioiu,

In primul rand, vreau sa va multumesc pentru profesionalismul si atitudinea pozitiva care au ajutat la bazele colaborarii noastre de succes in proiectul Wi-Fi4EU!

Impartasim cu bucurie vestea ca acest proiect este primul pe Romania din cadrul programului Wi-Fi4EU, proiect ce este implementat si prezinta functionalitate 100%.

Stim cat de importanta este conectivitatea in zilele noastre, iar faptul ca impreuna am reusit sa oferim acest beneficiu in Comuna Gusoeni, va avea un impact incomensurabil pentru localnici si nu numai.

Multumim pentru suport si incredere!

ALEXANDRA NITA

Marketing Specialist – COMBRIDGE

Deutsche Telekom Group

www.combridge.ro