BOMBA! O fetiță din Vâlcea i-a trimis poze indecente preotului din Constanta arestat pentru pornografie infantilă! 

Preotul din Constanța arestat pentru pornografie infantilă avea cel puțin 12 conturi false de Facebook pentru a aborda minore Dezvăluiri șocante, făcute de anchetatori în cazul preotului din Constanța care a fost arestat pentru pornografie infantilă. Procurorii susțin că părintele Gheorghe Rece ar fi folosit cel puțin 12 conturi fictive pe rețelele de socializare Facebook și Instagram pentru a racola minore.

Pe de altă parte, pe contul său oficial, părintele le cerea oamenilor să doneze bani pentru a „întări” biserica și pentru a nu avea „ispite de la Diavol”, scrie Ziarul de Iași. Surse judiciare susțin că părintele Gheorghe Rece, preot la biserica satului Coroana din județul Constanța, ar fi folosit cel puțin 12 conturi false de Facebook și de Instagram pentru a racola fete minore. Pentru a le câștiga încrederea, preotul publica pe profile imagini cu adolescenți minori, aparent de aceeași vârstă cu cea a victimelor, reiese din actele de acuzare ale preotului. Inculpatul a dat dovada de perseverenţă infracţională pentru a-şi racola victimele minore atribuindu-şi în reţeaua de socializare Facebook o identitate falsă de minor (aspecte ce rezultă din declaraţiile persoanelor vătămate şi martorilor) apropiat vârstei acestora pentru a le câştiga încrederea, înfrânge timiditatea, a le determina să expedieze poze cu conţinut sexual.

Părintele este acuzat că ar discutat cu minorele racolate despre viața sexuală și ar fi urmărit să câștige încrederea fetelor pentru ca aceastea să îi trimită imagini explicite. În cuprinsul conversaţiilor purtate cu persoanele vătămate poartă conversaţii explicite cu privire la activitatea sexuală încercând să le determine să producă materiale pornografice pentru el. surse judiciare Surse din rândul anchetatorilor citate de Ziarul de Iași susțin că trei minore, una din județul Iași și două din Vâlcea, și-ar fi fotografiat zona intimă și ar fi trimis imaginile preotului. Ancheta procurorilor DIICOT Iași a pornit în urma unei sesizări venite de la reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Iași. Aceștia au reclamat că Maria Margalena C., o fetiță de 13 ani, s-ar fi fotografiat în ipostase indecente și ar fi trimis imaginile unui necunoscut pe Internet. Cercetările au durat câteva săptămâni, timp în care preotul ar fi continuat să abordeze minore pentru a le cere imagini explicite.

Una dintre victime, o fetiță din Vâlcea, i-a trimis poze indecente preotului în luna iulie, în perioada în care Gheorghe Rece era supravegheat de anchetatori.

În același timp, preotul Gheorghe Rece avea un cont pe Facebook pe care își făcea publică identitatea. Mai mult, părintele încerca să adune donații pentur biserica sa din satul constănțean Coroana. „Sunt părintele Rece Gheorghe Daniel, parohia Coroana (…) Vă rog să-mi donaţi şi mie veşminte ale sfintelor moaşte sau moaşte ale unui sfânt (…) Până la 8 ani nu am vorbit, mi-a deschis gura Maica Domnului, Maica Domnului m-a făcut preot să fiu slujitorul fiului ei. Sunt la biserica Sfântul Dumitru Izvorâtor de mir. În biserică se săvârşesc multe minuni cu ajutorul Maicii Domnului, vreau să întăresc biserica să nu mai pătrundă Diavolul, să nu mai am ispite de la Diavol (…) Vă rog din tot sufletul meu de preot”, este mesajul preotului constănţean. Miercuri, magistrații Tribunalului Iași au decis ca preotul Gheorghe Rece să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de pornografie infantilă. Surse judiciare susțin că bărbatul de 44 de ani, care este căsătorit și are un copil minor, nu a dat declarații nici în fața procurorilor și nici în fața instanței. Citeşte şi: Două noi victime în cazul preotului arestat pentru pornografie infantilă. Un ID de Instagram al unei fetițe era notat pe un calendar în altarul bisericii

