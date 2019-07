5 utilitati pentru tablete si caracteristicile cheie ale acestora

In momentul in care iti dai seama ca display-ul smartphone-ului tau nu e suficient de mare pentru jocuri sau pentru diverse aplicatii unde rezolutia chiar conteaza, ajungi la concluzia ca merita sa investesti intr-o tableta configurata in functie de preferintele tale. Asadar, iata ce utilitate poate avea un astfel de gadget si cand e cazul sa ti-l cumperi.

Jocuri

E normal sa auzi vorbindu-se despre laptopuri de gaming, monitoare de gaming si asa mai departe, dar ce fel de tableta e necesara cand vrei sa iti petreci timpul jucand un joc mai simplu, de tip Solitaire, obiecte ascunse, puzzle de cuvinte sau Candy Crush Saga?

Ca prioritate, un display generos se situeaza pe primul loc, ceea ce inseamna diagonala de minim 9,7 inch. Unii ar spune ca te descurci la fel de bine si pe modele mai mici, insa pretentiosii vor miza pe acest aspect.

Daca aplicatiile sunt ceva mai complexe, vei prefera o frecventa cat mai mare a procesorului. Planuiesti sa instalezi cat mai multe jocuri? – Atunci iti trebuie o capacitate de stocare extinsa, minimul find 8 GB si necesitand a fi extins prin folosirea unui card micro SD.

Streaming

Vrei sa ai Netflix pe tableta, nimic mai simplu: ai nevoie de un model cu Android 2.3 sau mai recent, de preferinta Android 5.0. Nu uita de rezolutia display-ului, care trebuie sa fie de minim 1080p ca sa iti ofere o experienta vizuala “decenta”.

Viteza ridicata a conexiunii la Internet va fi esentiala, ca sa poti vizualiza la rezolutie optima Gasesti specificata pe internet viteza necesara pentru fiecare serviciu de streaming online, totodata aceasta fiind si raportata la calitatea imaginilor.

Desen

Da! – Impatimitii stiu ca exista device-uri special concepute pentru desen digital, iar o tableta grafica bine aleasa trebuie sa aiba un format cu care utilizatorul sa se simta confortabil. Pentru desenatorii de profesie, interfata HDMI si un format apropiat de A4 sunt aspecte “must have”.

Pentru cei care doresc sa isi puna in practica o simpla pasiune, portabilitatea conteaza, asa ca ei se pot orienta catre dimensiuni mai reduse. Aici mai punem la socoteala si faptul ca modelele micute sunt si mai accesibile ca pret.

Browsing&Social Media

Nu mai e nevoie sa deschizi laptopul sau sa cauti pe telefon, cand poti alege solutia de compromis si sa accesezi e-mailul, Google search sau retelele sociale direct de pe o tableta. In acest caz, iti trebuie un model cu ecran de 8 – 9 inch, RAM de 1 GB si procesor cu frecventa de 1.3 GHz. Daca petreci prea mult timp pe Insta sau SnapChat, o sa te intereseze si o camera foto cu rezolutie cat mai mare (8-12 megapixeli).

Pentru copii

Din pacate, din ce in ce mai multi parinti isi tin copiii ocupati, punandu-le in fata o tableta, aspect ce are impact negativ, mai ales daca interactiunea cu tableta se extinde la mai mult de 60 de minute pe zi. Conform studiilor, acuitatea vizuala poate sa scada, copilul devine sedentar, isi poate pierde aptitudinile avansate cognitive si pe cele de comunicare.

Totusi, exista si versiuni educative ale acestor accesorii. Asadar, pentru cel mic poti alege o tableta special conceputa, care il invata literele sau cuvinte in limbi straine, cum sa diferentieze culorile, cum sa deseneze etc. Eviti astfel sa imprumuti tableta ta copilului, sa isi expuna ochii neprotejati la lumina display-ului si, mai cu seama, eviti sa creezi obiceiuri neplacute.