Primarul Mircia Gutau îi pune la punct pe liberalii valceni

COMUNICAT DE PRESĂ

Aflat în criză de subiecte şi acţiuni – pentru că, în afară de demiterea conducerii filialei municipale, altă activitate nu a avut de ceva vreme – PNL Vâlcea se trezeşte din letargie şi inventează o zvonistică aiuritoare (existentă doar în imaginaţia liderului judeţean), după care se apucă şi transmite presei un comunicat prin care răspunde minciunilor pe care tot ei le-au creat! Mai precis, mi se atribuie o declaraţie conform căreia aş intenţiona să devin membru al PNL, fapt care îi oripilează într-atât pe liberalii vâlceni încât se reped să respingă această idee printr-un comunicat în patru puncte a cărui principală calitate constă în faptul că e complet lipsit de orice fundament. Încerc din răsputeri să nu fac o paralelă cu bancul acela cu comuniştii din perioada interbelică, care se ascundeau deşi nu-i urmărea nimeni, şi am să le răspund în doar două puncte:

1. Dacă ar fi citit cu ceva mai mare atenţia presa (pe care, în general, o dispreţuieşte şi cu care se judecă prin diverse instanţe), şeful PNL Vâlcea ar fi aflat că în ultima conferinţă de presă pe care am susţinut-o am afirmat că a) nu trec la PSD sau PNL cum speculează unii; sunt candidatul Partidului Ecologist Român şi voi rămâne în acest partid (vezi ”Gazeta Vâlceană”) şi b) nu exclud o colaborare cu PNL dacă interesul locuitorilor o impune (vezi ”Râmnicu Vâlcea Week”; apreciez, şi cu această ocazie, modul profesionist şi corect în care întreaga mass-media ilustrează activităţile administraţiei municipale!). Ca să traduc pe înţelesul ofuscaţilor din PNL, aceasta înseamnă că aşa cum am făcut alianţă cu PSD pentru a trece sau promova proiecte de mare anvergură pentru municipiu (transferul Sălii Sporturilor ”Traian” în proprietatea municipiului, trecerea Dealului Capela în administrarea Municipalităţii, realizarea Centrului de Permanenţă din Ostroveni, sprijinirea în comun a echipei campioane de handbal feminin SCM, preluarea în administrare, în vederea unei mai bune gospodăriri, a zonelor din vecinătatea Spitalului Judeţean şi multe altele), tot la fel voi proceda şi într-o configuraţie politică diferită după alegerile locale de anul viitor, dacă acest lucru va fi benefic dezvoltării comunităţii locale. Nu exclud, de aceea, o colaborare post-electorală cu PNL, cu condiţia, bineînţeles, ca reprezentanţii acestui partid să acceadă în viitorul Legislativ local şi să înceteze a mai bloca orice iniţiativă, aşa cum fac acum.

2. Mai vorbeşte comunicatul nesemnat de faptul că obiectivul PNL Vâlcea îl reprezintă ”o bună guvernare”, care să aducă prosperitate judeţului. Eu nu aş fi pomenit aşa ceva, mai ales după guvernarea judeţeană cel puţin precară a preşedintelui interimar PNL Gheorghe Păsat, sau după mandatul liberalului Emilian Frâncu în fruntea municipiului, în urma căruia a rămas o adevărată harababură: proiectul nefinalizat de modernizare a Zonei Centrale, pe care am reuşit să-l duc la bun sfârşit numai după eforturi uriaşe, proiectul defectuos de modernizare a Parcului Zăvoi, care a necesitat şi încă mai necesită alte şi alte investiţii pentru remedierea lucrurilor făcute prost, sau proiectul de modernizare a Ştrandului Ostroveni, care s-a dovedit o adevărată ”gaură neagră” pentru bugetul local şi pentru care nu se întrevede, deocamdată, nici o soluţie de încheiere.

Iar ca o simplă observaţie la ”lepădarea” de PSD a celor de la PNL Vâlcea, le-aş aminti doar că în 2016 am preluat conducerea Primăriei de la alianţa USL, formată din… PSD şi PNL!

Domnilor şi doamnelor de la PNL Vâlcea, puteţi sta liniştiţi – o mai spun încă o dată: sunt membru al Partidului Ecologist Român, nu intenţionez să intru în rândurile niciunui alt partid şi rămân, în continuare, deschis oricăror alianţe care să aducă bunăstare Râmnicului şi să contribuie la dezvoltarea sa. Iar acum, că am lămurit toate acestea, vă puteţi întoarce la picoteala estivală din care aţi fost treziţi de nişte vorbe pe care le-aţi înţeles, din păcate, complet pe dos.

Mircia GUTĂU,

Primar