Mircia Gutău: „Suntem în negocieri ca echipa de handbal SCM să poarte denumirea de Oltchim”

Zilele trecute, primarul Mircia Gutău a declarat într-o conferinţă de presă, că în prezent se poartă negocieri pentru ca echipa de handbal feminin a oraşului să poarte din nou numele Oltchim, aceasta fiind denumirea sub care gruparea vâlceană este cunoscută în lume şi la ora actuală. „Vâlcea este cunoscută pe plan internaţional nu datorită lui Mircia Gutău sau a lui Salvaţi Vâlcea de nu ştiu unde. Este cunoscută datorită echipei de handbal. Suntem campioni naţionali, jucăm în Liga Campionilor şi am picat într-o grupă extrem de valoroasă, prin care toţi vor şti, din nou, de Râmnicu Vâlcea. Suntem în negocieri să purtăm denumirea de Oltchim şi să obţinem şi de la Oltchim o finanţare pentru că pe plan internaţional echipa este cunoscută ca Oltchim Râmnicu Vâlcea. Se fac eforturi extraordinare, dar este o mândrie pentru noi că un municipiu de 120.000 de locuitori are o echipă campioană naţională şi acum va juca în cupele europene. S-a întărit şi lotul. Au venit şase jucătoare foarte valoroase şi veţi vedea că vom face o surpriză foarte frumoasă şi în acest an”, a precizat primarul Râmnicului. În urmă cu câteva luni, SCM Râmnicu Vâlcea a preluat şi palmaresul fostei mari glorii a handbalului românesc – Oltchim Râmnicu Vâlcea, echipă ce a fost desfiinţată în vara anului 2013.