Victor Dican, fotbalistul valcean care a luat 9, 96 la Bacalaureat! „A fost un examen de maturitate. Mă aşteptam să iau peste nouă, m-am pregătit foarte bine ” 

Valceanul Victor Robert Dican este fotbalistul care a dărâmat mitul „fotbaliștii nu știu carte”. Tânărul jucător al Universității Cluj Napoca a reușit să ia o notă fantastică la Bacalaureat, surprinzând pe toată lumea cu performanțele sale la învățătură.

Când începe să vorbească îţi dai seama că are un vocabular destul de rar întâlnit într-o discuţie cu un tânăr sportiv. Nota 10 a fost mereu ceva obişuit pentru el şi a luat mereu premiul întâi la şcoală. ”Eu cred că BAC-ul a fost relativ accesibil pentru toţi copiii, atâta timp cât au depus un minim efortă să înveţe. A fost un examen de maturitate. Mă aşteptam să iau peste nouă, m-am pregătit foarte bine şi mereu mi-am dorit să ţin cartea la un nivel ridicat. Am fost premiant din clasa întâi, până în clasa a 12-a, când am fost şi şef de promoţie. Mereu am luat premiul întâi. Până în clasa a 11-a am fost la Colegiul Naţional “Matei Basarab”, Informatică, din Ramnicu Vâlcea, apoi în clasa a 12-a m-am mutat cu fotbalul la Avrig”, povesteşte puştiul care a impresionat la şcoală, înainte să o facă în fotbalul mare pentru liga2.prosport.ro.

Victor a crescut în Spania. Părinţii lui au plecat să muncească acolo şi tot acolo a început şi fotbalul. N-a avut părinţi care să lucreze în domenii pentru cei cu studii superioare, dar spune că sfaturile lor l-au ajutat enorm.

”Am plecat în Spania când aveam un an. Prima dată a plecat tata şi apoi am decis să plecăm cu toţii acolo. Am stat până la 8 ani. Tata lucra la o firmă de construcţii şi mama era brutăreasă. M-au ajutat foarte mult şi sfaturile lor, dar mi-au dat libertatea să fac ce să vreau. De la tata am pasiunea pentru fotbal, pasiunea pentru carte a venit de la sine. Mereu mi-a plăcut să învăţ lucruri”, a spus fotbalistul Universităţii Cluj pentru aceeași sursă.