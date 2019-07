Ludovic Orban il tine in brate pe președintele cu dosar la DNA de la Valcea, Cristian Buican

Atitudine penibila a presedintelui PNL, Ludovic Orban, in privinta deputatului liberal valcean cu dosar la DNA, Cristian Buican. Orban ii ia apărarea lui Buican intr-un raspuns adresat ziaristului Tiberiu Pirnau, care ii solicitase sa ia masuri cu Buican, cercetat pentru fapte de coruptie in dosarul nr. 37/P/2016:

Domnul Buican este presedintele singurei filiale PNL din Oltenia care a batut PSD. In privinta dosarului, urmarirea penala in rem se refera la fapte nu la persoane – a spus Orban.

Da, este in rem deocamdata… Ideea era ca presedintele PNL Valcea este cercetat de DNA pentru fapte de coruptie (in dosarul respectiv este SINGURUL suspect!). De altfel, acest fapt reiese clar din documentele atasate anterior… Nu-i mai tineti in brate, dle Ludovic Orban pe baronii locali din interiorul PNL. Iar in ceea ce priveste rezultatul obtinut la europarlamentare – este F MIC , avand in vedere ca PNL are la Valcea vreo 50 de primari din 89… Nu credeti?!