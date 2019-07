Deputatul PSD Eugen Neata lupta in Parlament împotriva unui Memorandum Marca Ciolos care ar instraina Muntii Fagaras!

În semn de respect față de patria mea România și de români, astăzi am arborat drapelul României, simbolul nostru național, pe Transfăgărășan, așa cum am spus în declarația politică pe care am prezentat-o în Camera Deputaților, în data de 26 Iunie 2019.

În calitatea pe care o am, de deputat în Parlament, reprezentant al poporului român, în forul legislativ al statului, am cerut Guvernului României să analizeze modul prin care Memorandumul întocmit și aprobat de Dacian Ciolos, prin care se dorește ca Munții Făgăraș să fie constituiți într-un parc național.

Astfel, deși toată legislația europeană pune pe primul plan dezvoltarea durabilă a comunităților, conservarea biodiversității naturii așa cum a creat-o Dumnezeu și a ajutat-o omul, cu toate poienile cu flori, cu pădurile sale, cu stânele cu oi, vite și cai, cu satele și locuitorii lor, cu râurile și drumurile construite de oameni pentru a le face viața mai ușoară, Dacian Cioloș împreună cu ministrul Cristina Palmer, ajutați chiar de membrii fundației Carpathia au scris un Memorandum pe care, a doua zi l-au aprobat în ședința de Guvern.

Cer public Guvernului să țină seama de dorința proprietarilor de terenuri și românilor, care trăiesc în această zonă și să procedeze la revocarea Memorandumului.

Astăzi, mai mult ca niciodată sunt mândru că s-au alăturat inițiativei mele foarte mulți români, care doresc binele țării noastre și nu acceptă ca România să fie vândută! Dacă mă înșel, să îmi arate cineva o Fundație românească care administrează masivi muntoși din alte țări?

Dacă românii au reușit atâtea mii de ani să păstreze pădurile virgine, obiectivele culturale, tradițiile și obiceiurile comunităților locale, meșteșugurile și industria de artizanat, țesutul și brodatul, sculptura în lemn și prelucrările lânii, eu cred că o pot face în continuare singuri, așa cum au învățat de la străbunii lor!

Cei care vor să administreze munții noștri cu toate aceste resurse neatinse, nu au fost capabili să o facă în țara lor. Cum oare ar putea ei să ne învețe pe noi să păstrăm ceea ce avem, atâta timp cât nu au reușit să o facă în țara lor?

Dacă acest Memorandum s-ar pune în aplicare, România riscă să aibă blocate zone întregi, astfel încât nu se mai poate vorbi de dezvoltarea comunităților locale, dezvoltarea infrastructurii, cu consecințe economice și sociale greu de estimat.

Vă puteți imagina că ciobanii români nu ar mai putea duce ovinele la pășunat, fauna și flora ar avea de suferit, tradițiile și obiceiurile noastre ar dispărea, practic am vinde resursele și am ajuta la depopularea satelor românești! Eu nu pot accepta acest lucru!

Sunt pro-european și îmi doresc ca țara mea să se dezvolte, cetățenii să rămână aici, pe meleagurile lor și voi face tot ce este posibil pentru ca acest Memorandum să fie revocat.

România nu este de vânzare, este patria mea, a noastră, a tuturor românilor!

Mândru că sunt ROMÂN!

Eugen Neata, Deputat PSD de Valcea