Bogdan Popescu, presedintele EXECUTAT al PNL Ramnicu Valcea, lanseaza ACUZATII GRAVE la adresa conducerii organizatiei judetene! 

Printre organizațiile cărora li s-a aplicat această măsură este se află și PNL Râmnicu Vâlcea. Cristian Buican, președintele PNLVâlcea a declarat că decizia BPJ a vizat birourile organizațiilor care, la alegerile europarlamentare au obținut sub 25%. „Au fost dizolvate birourile de conducere a 15 organizații pentru că, noi, care am devenit principalul partid din România după rezultatele de la europarlamentare, nu ne mai putem permite să mai avem organizații care să obțină sub 25 %. Este o măsură decisă la nivel național, iar noi o punem în aplicare”, potrivit lui Cristian Buican.

Fostul președinte al PNL Râmnicu Vâlcea. Bogdan Argeșanu Popescu, nu a putut fi contactat pentru o opinie față de hotărârea BPJ.

Reactie dura pe facebook a lui Bogdan Popescu:

La propunerea lui C.Buican, Biroul Politic Județean al PNL Vâlcea a luat hotărârea de a mă demite din funcția de Președinte al PNL Râmnicu Vâlcea și de a dizolva Biroul Politic local cu motivarea „rezultate slabe la alegerile europarlamentare”. În fapt, Organizația PNL Râmnicu Vâlcea în mandatul meu de 6 luni ca Președinte a obținut un procent de 22,5 % (10150 vot.) din voturile râmnicenilor, însemnând cu aprox. 500 de voturi mai puțin decât PSD + M.Gutău ca primar în funcție. Istoricul din anul 2004 și până la acestă dată arată faptul că, în Râmnic, INDIFERENT DE NATURA ALEGERILOR, PNL nu a oținut vreodată mai mult de 5600 de voturi. Ca o comparație, la ultimele alegeri europarlamentare, PNL Râmnicu Vâlcea a obținut 10,2 %. Așadar, am convingerea că nu rezultatul este motivul acestei acțiuni, ci cu totul altul. În mandatul meu de prim vicepreședinte și Președinte, PNL Râmnicu Vâlcea a făcut OPOZIȚIE REALĂ. Afară de pozițiile mele publice cu privire la administrația din Ramnic nu a existat și nu există alte atitudini din interiorul PNL Vâlcea în acestă direcție. Aș vrea să cred că acțiunile PNL Râmnicu Vâlcea de OPOZIȚIE REALĂ nu au determinat distrugerea acestei Organizații. La fel, este de neconceput pentru mine ca în interiorul PNL să existe servitori executanți ai celor aflati la Putere. Din punctul meu de vedere, lucrurile nu vor rămâne așa. Voi continua să lupt pentru cauza acestei Organizații cât voi putea de tare. Îi asigur pe toți susținătorii PNL Râmnicu Vâlcea și pe toți membrii PNL că NU VOI PACTIZA VREODATĂ CU PERSOANE TRANSPARTINICE SAU SLUGI INTERESATE, INDIFERENT DE CONSECINȚE ! De ce a fost obstrucționată opoziția față de administrația locala și de ce s-a vrut desființarea unei organizații în care au fost cooptați din ce în ce mai mulți tineri … ? Cu siguranță vom afla împreună la timpul potrivit ! Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine și în echipa mea ! NOI NU V-AM TRĂDAT !