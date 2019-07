Administratorul special de la CET Govora, avocatul Dinu Constantinescu, taie frunza la caini pe un onorariu lunar de aproape 5000 de euro!

Omul instalat de Consiliul Judetean Valcea la CET Govora, in postul de administrator special, avocatul Dinu Constantinescu, taie frunza la caini pe un onorariu lunar de aproape 5000 de euro! Acesta e vazut din joi in Pasti prin unitatea economica pe care o administreaza si unde ar trebui sa vina zilnic. Pe langa faptul ca habar nu are cu ce se ocupa CET Govora si care sunt problemele reale ale acestei societati de o importanta maxima pentru judetul Vacea, Constantinescu de-abia isi face timp sa ajunga pe la birou sa semneze acte vitale pentru functionarea acestei societati economice! Poate ca nu ar fi rau ca presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, sa-l cheme urgent la o sedinta de reeducare pe omul sau de la CET. Poate revine cu picioarele pe pamant! Strigatoare la cer este si suma pe care o primeste lunar avocatul Dinu, care reprezinta aproximativ 10 salarii ale unui (ATENTIE!) inginer de la CET!!! Este de-a dreptul UMILITOR pentru angajatii CET-ului! Pai cu ce ajuta societatea acest domn, purtator inutil de servieta si vesnic cu nasul pe sus? Si daca nu ne credeti pe cuvant, domnule Radulescu, ca Dinulet nu prea ajunge pe la CET – luati condica de la intrarea in CET si vedeti de cate ori a venit intr-un an domnul acesta la… serviciul platit regeste!

Bineinteles ca am dorit sa-i luam un punct de vedere si admnistratorului special de la CET, dar fiind foarte ocupat nu a binevoit sa raspunda la telefon…

Tiberiu Pirnau