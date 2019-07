Deputații PSD Vasile Cocoș, Eugen Neață și Ovidiu Popa, în sprijinul apiculturii din România

La data de 1 iulie 2019, deputații PSD Vasile Cocoș, Eugen Neață și Ovidiu Popa au depus la Parlament un proiect de lege pentru modificarea Legea zootehniei nr. 32/2019. „Apicultura este o ramură zooeconomică de mare importanţă pentru om şi agricultură. Creşterea albinelor este o ocupaţie tradiţională a populaţiei şi constituie, prin rolul său economic, ecologic şi social o parte a avuţiei naţionale. Albinele (Apis melifera), reprezintă specie de interes zootehnic dar şi cu mare importanţă în sectorul vegetal din agricultură unde, prin polenizarea plantelor se asigură producţii mari de seminţe, fructe şi legume. În noua Lege a zootehniei nr.32/2019 s-a omis includerea albinei în categoria animalelor de interes zootehnic ceea ce va crea confuzii cu privire la statutul său de specie de interes economic din sectorul zootehnic în ansamblul instituţional şi legislativ naţional şi european. Este adevărat că albina, ca specie, are unele particularităţi biologice de întreţinere, de nutriţie şi, în mod deosebit, de reproducţie, acesta fiind motivul pentru care a necesitat reglementări suplimentare prin Legea apiculturii nr.383/2013. Cu toate aceste particularităţi, albina este un animal şi, ca toate animalele de interes economic, trebuie să se supună unor reglementări unitare stipulate în Legea zootehniei nr.32/2019. Excluderea albinei din Legea zootehniei nr.32/2019 poate duce la: ieşirea speciei de sub controlul autorităţilor sanitar-veterinare, cu efect negativ asupra siguranţei alimentare, a sănătăţii animalelor şi a protecţiei rasei autohtone; o situaţie incertă a autorizării/înregistrării sanitar-veterinare pentru exploataţiile de producţie; o situaţie incertă a comercializării produselor apicole; necesitatea modificării mai multor acte normative specifice albinei care, în prezent, fac trimitere la Legea zootehniei nr.32/2019; scăparea de sub control a reproducţiei şi ameliorării albinei prin introducerea în ţară de rase şi hibrizi neadaptate condiţiilor din ţara noastră şi care vor duce la dispariţia rasei autohtone Apis melifera carpatica. De asemenea, Legea zootehniei nr.32/2019 şi Legea apiculturii nr.383/2013 nu sunt legi care duc la dubla reglementare a sectorului apicol din România. Cele două legi sunt complementare, Legea apiculturii nr.383/2013 reglementând doar aspectele particulare enumerate mai sus. Pentru a nu se ajunge în situaţia apiculturii altor ţări din Uniunea Europeană care, în prezent, nu mai deţin o rasă de albine autohtonă, fiind dependente de materialul genetic furnizat de alte ţări membre ale Uniunii Europene şi non UE, propunem includerea albinei în Legea zootehniei nr.32/2019”, se arată în expunerea de motive.