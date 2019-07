Cu cat se va scumpi factura pentru caldura din iarna sau noile majorari la gaz si lumina

Omul gospodar pregateste vara camara iernii si tot vara alege un pret mic pentru caldura ce o va consuma in sezonul rece. Ca in fiecare an, pretul pentru gaz creste din cauza pietii in continua crestere, diminuand astfel oferta de piata in defavoarea celor care consuma gaz.

Solutia este oferita de Legea 123/2012, lege prin care se liberalizeaza piata de energie si gaz astfel incat orice consumator poate sa aleaga un nou pret, mai mic decat cel actual, prin negociere la fel precum deja ne-am obisnuit la serviciile de telefonie. Partea si mai buna fata de sectorul telecomunicatiilor este faptul ca in cazul contractelor de energie si gaz, acestea se pot schimba cu altele oricand, nefiind nevoie de o perioada de 1 an sau 2 in care clientii sunt blocati la o companie sau alta.

Motivul pentru care prea putine persoane aleg un nou furnizor este frica de nou. Totusi, daca citim legea putem vedea ca nu exista motive pentru care sa amanam aceasta decizie si mai ales, cu cat ne apropiem de iarna pierdem ofertele verii prin care putem sa platim cu adevarat mai putin pentru energie dar mai ales pentru gaz.

Chiar in luna iulie, compania de furnizare Energia Gas&Power are o campanie prin care doreste sa se faca si mai cunoscuta celor cu care inca nu a intrat in contact oferind o reducere de la 180 lei / Mwh la 130 lei / Mwh pentru o durata de 1 an contractual dupa care se poate renegocia. Tinand cont ca media anuala pentru consumul de gaz este undeva la 12 Mwh, reducerea este de aproximativ 600 lei pe an, suficient de atragatoare pentru a ne face sa incercam o noua modalitate de a plati factura de gaz.

Foarte important este faptul ca orice client ce nu mai doreste sa ramana clientul Energia Gas&Power poate sa iasa din contract oricand, chiar si dupa o luna. Practiv suntem protejati total de legea 123/2012 si putem experimenta modalitati inovative de a plati caldura din iarna dar mai ales, cu banii ramasi putem beneficia de un mini concediu in vara urmatoare alaturi de cei dragi noua.

Pentru o oferta exacta si pentru a beneficia de promotia lunii iulie, un agent poate venii la client acasa spre a-i prezenta toate avantajele si raspunde la intrebarile legate de noua solutie de furnizare gaze naturale si energie electrica. La 0800500016 va raspunde un operator Call Center care va face o programare in acest sens iar reprezentantul Energia Gas&Power se va prezenta la clientul care il doreste numaidecat.

Compania EGP este licentiata ANRE incepand cu 2016 iar pana in prezent a adunat un portofoliu de 44000 de clienti din mai multe judete din Romania. Avand o rata de mentinere a clientilor multumitoare, va deschide in continuare inca 8 judete din partea de Sud a Romaniei mentinand astfel un ritm de dezvoltare de 1 judet pentru fiecare luna de activitate.