FC Boromir Ramnicu Valcea castiga Cupa Romaniei la minifotbal, faza nationala! FELICITARI!

, competitie desfasurata la Bacau weekendul acesta!

Cel mai important trofeu din istoria clubului nostru a ajuns la Valcea!

Rezultatele echipei noastre:

FC Boromir – Rapid Piatra Neamt 2-2(3-2 la penalty) grupe

FC Boromir – Ultra HD Hunedoara 7-0 grupe

FC Boromir – Stone Team Bistrita 7-1 32-imi

FC Boromir – AS Electroconat Deva 6-0 saisprezecimi

FC Boromir – Muncelului Bistrita 3-0 optimi

FC Boromir – Coriolan Bacau 2-0 sferturi

FC Boromir – Sporting Deva 0-0(2-0) semifinala

FC Boromir – Colosseum Iasi 2-0 finala mare

O evolutie aproape perfecta a baietilor nostri, 29 de goluri marcate si doar 3 primite in 8 meciuri disputate de noi.

Bravo baieti, ati fost cei mai buni. Va multumim pentru efortul depus in aceste trei zile, felicitari!

Am dat si cel mai bun jucator al competitie, Marian Chiripus, bravoooo Chiri!

Multumim tuturor celor care ne-au sustinut in aceste trei zile grele si frumoase in acelasi timp.

Multumim sponsorului nostru, SC Boromir IND SRL reprezentat ca de fiecare data de Domnul George Frintu!

Multumim Federatiei de Minifotbal din Romania!

Multumim – Grosu Dumitru, Adrian Fratianu!

Echipa noastra si-a asigurat dreptul de a participa la EuroCup din Italia ce se va desfasura in perioada 12-15 Septembrie!

Hai Boromir!

Hai Valcea!