Primarul comunei Pesceana, Ion Vasile, va finaliza programul de asfaltare de drumuri în satele Lupoaia şi Ursoaia

Conform primarului comunei Pesceana, Ion Vasile, în vara acestui an se va finaliza programul de asfaltare de drumuri în satele Lupoaia şi Ursoaia. Tot pe acest fond, urmează a fi introduse gazele, dar şi canalizarea pe 11 km, de-a lungul drumului judeţean care se află în proces de asfaltare. În cursul lunii aprilie, Consiliul local al comunei Pesceana a aprobat bugetul local pe anul 2019 la nivelul sumei de circa 21 milioane de lei (4,4 milioane de euro). În luna martie, primarul comunei Pesceana, Ion Vasile, a finalizat lucrările de extindere și modernizare a iluminatului public în toate cele 6 sate (Lupoaia, Ursoaia, Roeşti, Pesceana, Cermegeşti și Negraia), fiind montate peste 650 de lămpi cu LED. Valoarea investiției, realizată prin PNDL 2, este de 400.000 lei, dar încă se așteaptă alocarea sumei de la Guvern pentru a plăti firma care a realizat lucrarea. În luna februarie, primarul Ion Vasile a scos la licitație lucrările de reabilitare a şcolii şi a dispensarului uman din localitate. La începutul acestui an, a fost desemnat constructorul pentru execuţia lucrărilor de asfaltare a drumului comunal 112, care unește comunele Pesceana și Roești, şi construirea podurilor: „Acest drum va scurta cu circa 30 de kilometri distanța dintre aceste două localități, va pune în valoare potențialul agroturistic al zonei și va facilita și transportul gunoiului spre viitoarea groapă ecologică care se va construi la Roeşti”. Dintre cele 5 proiecte finanţate prin PNDL, cel mai mare proiect ce va fi implementat de primarul comunei Pesceana priveşte asfaltarea drumului DC 112, care face legătură dintre Pesceana şi comuna Roeşti. Drumul este în prezent unul forestier, de pământ, iar investiţia va ajunge la 1 milion de lei: „Ne aşteptam să primim finanţare, pentru că investiţiile noastre sunt extrem de necesare comunităţii. Probabil că la Ministerul Dezvoltării Regionale au o situaţie cu finanţările prin programele europene şi au văzut că sunt comune mult mai dezvoltate decât noi, şi se încearcă să ne aducă la acelaşi nivel”. Anul trecut, primarul Ion Vasile a precizat că are un proiect depus la Compania Națională de Investiții (CNI) pentru construcția unei săli de sport.