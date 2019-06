Primarul Ion Nicolae are în pregătire un proiect privind asfaltarea a 8 km de drumuri din Câineni

Conform primarului comunei Câineni, Ion Nicolae, este în pregătire un proiect pentru asfaltarea a 8 km de drumuri din localitate: „Suntem în faza de obținere avize, dar și autorizațiile de construire, după care vom depune cererile de finanțare. Proiectul care privește asfaltarea a 8 km de drumuri, dacă va avea finanțare, comuna va avea toate drumurile asfaltate, acesta fiind un pas important, atât pentru comunitate, cât și pentru turism”. Potrivit primarului Ion Nicolae, după încheierea procedurilor de licitație, cu fonduri din bugetul local, se va moderniza ulița „Mitroi”, din satul Greblești: „O dorință a noastră pentru care căutăm mereu surse de finanțare este reabilitarea drumurilor, acesta fiind un punct important în obiectivele pe care le avem de atins. Sperăm ca prin PNDL 3, care reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice”. Încă de la începutul acestui an, primarul Ion Nicolae a demarat lucrările de reabilitare exterioară a atelierelor şcolii generale din Grebleşti, cu fonduri din bugetul local. Această investiţie era absolut necesară, deoarece clădirea respectivă nu a mai fost modernizată deloc din anul 2008. Primarul Ion Nicolae are în vedere în următorii ani crearea de noi structuri de cazare, autorităţile precizând că alte 4 noi pensiuni vor apărea în localitatea montană, după cele 6 construite deja. Primarul insistă pentru crearea unui pol turistic al zonei, mai ales că ultimul nod de pe viitoarea autostradă Sibiu-Piteşti, va fi în Ţara Loviştei. Primarul Ion Nicolae a semnat în luna octombrie 2018, la AFIR Craiova, contractul de finanţare pentru amenajarea unei săli IT. Tot în cursul lunii octombrie, la propunerea primarului Ion Nicolae, Consiliul local al comunei Câineni a aprobat rectificarea bugetului local pe 2018 cu suma de 4 miliarde de lei vechi, atât la partea de venituri, cât şi la cheltuieli. Prin Hotărârea nr. 43/2018, Consiliul local al comunei Câineni a aprobat alocarea sumei de 30 mii lei prin transfer din bugetul local pe anul 2018 unităţii de cult din comuna Câineni, Parohia Robeşti-Balota, cu Hramul Sf. Voievozi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor din patrimoniu.