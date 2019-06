DREPTATE PENTRU SORINA! Monstrul-procuror Piţurcă Maria Antoaneta nu are ce căuta în rîndul magistraţilor!!!

Imaginile care au şocat opinia publică, în care o fetiţă de 9 ani era tîrîtă pe jos, cu faţa descongestionată de spaimă, de către procurorul Piţurcă Maria Antoaneta şi de un mascat din cadrul Poliţiei, nu trebuie să rămînă fără un rezultat concret, ca şi cînd totul ar fi fost normal.

Ceea ce trebuie subliniat în primul rînd este faptul că atît procuroarea Piţurcă Maria Antoaneta, cît şi ministrul Carmen Dan au minţit în declaraţiile date ulterior acestei agresiuni, deşi întreaga populaţie a văzut acele imagini îngrozitoare care arătau cum Sorina, fetiţa de 9 ani, era maltratată de procuroarea Piţurcă, ajutată de un poliţist!

Nu discutăm aici despre adopţia Sorinei de către o familie de români stabiliţi în SUA, căci, indiferent de situaţie, nici procuroarea Piţurcă Maria, nici poliţistul din fotografia de mai sus, nu aveau de ce să se implice personal în operaţiune, mai ales în acest fel descalificabil, căci nici unul dintre ei nu este executor judecătoresc!

Iată cît de naiv şi revoltător explica într-o conferinţă de presă procurorul Piţurcă Maria cu cîtă „blîndeţe” a dus-o în duba poliţiei pe „violenta” fetiţă de 9 ani: „Nu am tras de copil, l-am atins uşor, nu am apăsat-o pe mînă, i-am vorbit calm. Am cerut să i se facă o expertiză Medico-legală pentru a clarifica acest lucru. Copilul plângea, ţipa, se târa pe jos, dar am reuşit să o iau în braţe şi s-o dau tatălui. Nimeni nu m-a ajutat. Toată lumea mă acuză pe mine, dar dacă se lovea, dacă i se întâmpla ceva, cine răspundea? Părinţii adoptivi sau statul român?”

Numai pentru această declaraţie mincinoasă şi procurorul Piţurcă Maria ar trebui să fie dată imediat afară din magistratură, căci imaginile arată cît se poate de clar că procuroarea Piţurcă a dovedit un exces de zel, maltratînd-o pe fetiţă, tîrînd-o pe jos şi sucindu-i braţul!

Dacă faţă de o fetiţă de 9 ani s-a purtat în acest fel, vă daţi seama cum ar acţiona un astfel de monstru dacă s-ar afla unui adult care i-ar cădea pe mînă într-o anchetă penală?

Surprinde, de asemenea, şi reacţia ministrului Carmen Dan care, într-o postare pe Facebook, condamnă reacţia procuroarei, dar se preface că nu vede cum un poliţist din subordinea sa face exact acelaşi lucru cu fetiţa, tîrînd-o pe jos şi trăgînd-o de celălalt braţ:

Numele procuroarei Piţurcă Maria a fost descoperit pe acel Apel al magistraţilor în susţinerea Laurei Codruţei Kovesi, după ce CCR l-a obligat pe Klaus Iohannis s-o revoce din funcţia de şefă a DNA (https://www.cotidianul.ro/lista-acoperitilor-din-justitie-500-de-procurori-57-de-judecatori-si-126-de-auditori/), de unde i se trage şi porecla de „procuroarea #Rezist”! Reacţia procuroarei are o explicaţie: în anul 2012, chiar Laura Codruţa Kovesi, care era Procuror General, i-a semnat recomandarea către CSM pentru a fi numită definitiv şefa secţiei „urmărire penală” din cadrul Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Craiova:

Site-ul „Republica Oltenia” a postat cîteva informaţii despre acest adevărat monstru care este procurorul Piţurcă Maria, cunoscută ca „procurorul #Rezist”, pe care le publicase încă din 18 octombrie 2017:

„Pițurcă Antoaneta Maria este procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Caragea Salvador este fost șef al Poliției gorjene, cunoscut drept cel mai reclamat comandat din țară, mult mai celebru decât colegul său de la Iași, comisarul Șorici care plângea (la propriu) de mila cămătarilor arestați. În schimb Caragea era pe mână ei.

Dacă despre activitatea profesională a procuroarei Pițurcă google nu este prea darnic, despre comisarului șef Caragea, nu putem spune același lucru. În 2013 pe când era șeful IPJ Gorj, Salvador, reclamat din toate părțile, ba de subalterni, ba de oameni de afaceri din județ, ba de simpli cetățeni, a intrat în atenția Corpului de Control al MAI. “MAI mai informează Senatul că la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române s-au primit, în perioada februarie 2012 – octombrie 2013, nu mai puţin de 35 de plângeri pe numele comisarului şef Viorel Caragea, prin care au fost sesizate abuzuri, protecţia de care acesta s-ar bucura la nivelul conducerii IGPR, precum şi neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Plângerile au venit atât din partea subordonaţilor lui Caragea, cât şi a unor persoane din Gorj. 13 dintre aceste plângeri au fost trimise la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, una la Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul MAI şi una la DIPI (serviciul secret al MAI).La nivelul MAI, plângerile pe numele lui Viorel Caragea au fost şi mai multe: 94, în perioada februarie 2012 – octombrie 2013. Acestea au fost trimise de 28 de persoane, dintre care 12 ofiţeri de poliţie, 6 agenţi de poliţie, 7 persoane civile, două sindicate şi o organizaţie profesională. Caragea a fost investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova în nu mai puţin de 17 dosare penale, toate încheindu-se cu rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale. Caragea este de asemenea cercetat pentru corupţie de către DGA şi DIPI”, scria în octombrie 2013 gandul.info.

Așadar, celebrul comisar șef Caragea a fost cercetat de Parchetul Curții de Apel (PCA) Craiova în nu mai puțin de 17 dosare penale, scăpând basma curată de fiecare dată. Unul sau mai multe dintre acestea au ajuns și pe masa procuroarei Pițurcă, suficient se pare pentru cei care au înaintat plângeri să o eticheteze “procuroarea lui Caragea”. În condițiile în care Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost sesizat despre eventuale derapaje profesionale ale magistratului cu nume de selecționar în dosarele “Caragea”, noi nu punem etichete, nici măca între ghilimile. Asta rămâne de văzut și după ce CSM se v-a pronunța într-o plângere la adresa procuroarei de la PCA Craiova trimisă se pare de pe o adresă din Mehedinți, sursele noastre afirmând că plângerea ar viza abateri profesionale într-un dosar în care apare numele Boerică. Da, da Boerică, zis “Regele TVA”!”

În urma acestor dezvăluiri, procuroarea Piţurcă Maria a mai primit o poreclă: „procuroarea lui Caragea”!

Remarcabilă este reacţia CSM, care spune într-un Comunicat: „Față de aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care ar fi bruscat o minoră cu ocazia efectuării unei percheziții în cursul zilei de 21 iunie 2019, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doamna judecător Lia Savonea, a decis sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării de verificări cu privire la împrejurările și modalitatea în care procurorul a exercitat supravegherea cercetării penale în cauză și a coordonat activitatea de efectuare a percheziției domiciliare”!

Oricum, după ce toată opinia publică a văzut ce s-a întîmplat cu fetiţa de 9 ani, maltrată în plină stradă de procuroarea Piţurcă Maria, orice clipă în care aceasta rămîne cu calitatea de magistrat este un atac grav la imaginea Justiţiei.

Sursa: cotidianul.ro