Cum fac TRAFIC unii colegi din presa! 15.000 de vizitatori la 71 de lei, pentru tot amarasteanul!

Concurenta acerba pentru piata publicitara sau pur si simplu vanitatea proprietarilor de site-uri web a declansat o adevarata moda pe piata on-line: cumpararea de vizitatori unici. Partea si mai interesanta este ca si cel mai modest site se poate transforma, peste noapte, in cel mai accesat, contra unor sume derizorii. Internetul abunda de oferte de gen, 15.000 de vizitatori unici putand fii cumparati, spre exemplu, cu doar 71 de lei.

NR – Si la Valcea avem astfel de exemple: site-uri de informatii cu stiri de doi lei TOTAL NEINTERESANTE cu mii de vizitatori unici pe zi – FANTOME, in fapt! Acesti indivizi, care se umfla in pene cu TRAFICUL FALS, se imbata singuri cu apa chioara! Mai baieti, agentiile de publicitate, si numai, au metode prin care va scot la iveala smecheria – FALSUL – numai fraierii va cred ca aveti acel trafic real!!! RUSINICA, BAIETEI SI FETITE!!! Traficul real la nivelul judetului Valcea, cu stiri din aceasta zona, nu are cum sa depaseasca MAXIM – 3000 de vizitatori unicI pe zi, ESTE IMPOSIBIL – 3000 de vizitatori unici, inseamna, in fapt (EXISTA EXPLICATII DE NATURA TEHNICA!), aproape 50.000 de cititori online!!! Si-atunci – sa-i spuna lui Mutu ca un site din Valcea, cu stiri locale, are REAL PESTE 10.000 vizitatori unici, care reprezinta peste 150.000 de cititori zilnic!!! Hai ca rad si curcile! Falsul este vizibil din avion!

Succes garantat, fraier impresionat! ,,Cumpara acum trafic pentru site-ul tau! Pret 71 lei! Daca esti in cautarea unei solutii sigure si reale pentru cresterea numarului de vizitatori unici, ne-ai gasit, noi suntem solutia. Aceasta este cea mai ieftina si usoara forma de promovare cu rezultate imediate si garanatate! Cumpara acum un pachet cu 15.000 de vizitatori unici, reali din Romania targhetati pentru nisa afacerii tale! Avem peste 100 de nise/categorii nisa, pentru a va asigura ca primiti trafic targetat. Popularitatea site-ul dvs. va creste considerabil, iar asta ar putea inseamna cresterea vanzarilor, cresterea numarului de clikuri pe bannere/adsense/ sau alte forme de monetizare. Imediat dupa efectuarea plati vom avea nevoie de la dvs. de urmatoarele date: 1.Tara, ex: Romania 2. Pachetul ales de Dvs. ex: 15000 vizitatori 3. Perioada in care doriti sa aveti acesti vizitatori, ex: 1 zi, 20 zile, 30 zile, maxim 60 zile. 4. Adresa website-ului dvs. ex: www.website.com Vizitele vor incepe in maxim 24 de ore de la efectuarea platii si veti primii rapoarte zilnice sau saptamanale (la alegere). In general primiti cu 1-2% mai multi vizitatori unici, dar nu garantam asta de fiecare data. Vizitatori pot fi verificati si de dvs. direct din panoul de control al site-ului.” suna unul dintre sutele de anunturi de gen. Lucrand la limita legii sunt site-urile care vand trafic. Fulltraffic.net, de pilda, vinde pachete de vizitatori unici, mergand de la 40 de dolari pentru 5.000 de accesari, indiferent de tara, pana la 7.000 de dolari pentru un milion de vizitatori unici din SUA. Wall-Street – caz de manual Un caz de manual despre cum sa-ti umflii traficul fara numar, fara numar, a fost acela al wall-street.ro. Portalul a fost demascat nu cu mult timp in urma de catre jurnalistii de la Capital, care demonstrau ca este imposibil sa cresti intr-o singura zi, prin metode ortodoxe, de la cateva zeci de mii, la sute de mii de vizitatori. Practic, intr-o singura zi, wall-street.ro a crescut de la 47.000 de vizitatori unici, la aproape 260.000 de vizitatori unici, pentru ca in urmatoarea zi de duminica, atunci cand traficul penrtru toti este mai scazut, sa depaseasca fulminant nivelul de 357.000, ajungand pe locul doi in Romania, dupa hi5.com, la acel moment. Interesante erau si sursele traficului: Turcia si Columbia (de unde au provenit cate 32.000 de „unici“), Romania (24.000), Vietnam si Peru (cate 20.000), Thailanda si Egipt (cu cate 18.000) si lista ar putea continua. Penisul care a ridicat Realitatea.net Un alt exemplu despre cum sa cresti (cu disperare) in trafic il reprezinta Realitatea.net. Mai multi specialisti in IT sau bloggeri au depistat pe site-ul cu pricina pagini fara continut, al caror tag (cuvant-cheie) era reprezentat de cuvinte foarte cautate pe Google („penis“, de exemplu). Paginile respective apareau in lista de rezultate a Google si, cand erau accesate, cresteau artificial traficul realitatea.net. Bugetele de publicitate, tinta celor care manipuleaza traficul ,,Metodele neortodoxe de crestere a numarului de accesari se folosesc destul de mult, in functie de nevoi. Cele mai sigure sunt cele in care se apeleaza la hackeri ce controleaza de la distanta mii de computere-zombie, pe care le pot comanda sa intre pe o anumita adresa.“, explica, pentru Capital, bloggerul Zoso. Principalul scop al manipularii il reprezinta atragerea de publicitate, si asta pentru ca cei care platesc pentru reclame nu prea au habar cu ce se mananca world wide web-ul. „Problema cea mare este ca agentiile media, care controleaza peste 90% din bugetul de publicitate, isi fac de cele mai multe ori media planul in functie de numarul de unici si nu se uita si la alte criterii.“, afirma, pentru Capital, Radu Dobre, expert in securitate informatica la TradeAds.ro. Cele mai uzitate metode de ,,umflare” in pene Dragos Manac, expert in New Media, a facut o scurta prezentare a celor mai des intalnite metode de „umflare“ a audientei . ,,*Se folosesc programe care acceseaza automat un site de multiple ori si, in paralel, sterg cookie-urile, astfel incat vizita sa fie contabilizata ca „unica“. *Codurile de trafic ale unui site sunt plasate pe alt site (apartinand aceluiasi proprietar), mai vizitat, astfel incat unele dintre accesarile celui de-al doilea sunt contabilizate pentru primul. *Se „pacalesc“ motoarele de cautare punand numeroase tag-uri (etichete) dintre cele mai populare pe internet care nu au nicio legatura cu continutul real al paginii sau chiar se pun tag-uri la pagini goale. *Se scriu cuvinte foarte cautate („sex“, de exemplu) cu alb pe fundal alb, in pagini care nu au nicio legatura cu subiectul, atragand astfel trafic fals de pe motoarele de cautare. *Paginile pentru care se doreste cresterea traficului se deschid ca pop-up-uri in fundal (popunder-uri) la accesarea altor site-uri. *Exista soft-uri care fac click automat pe bannerele dintr-o pagina, dand, astfel, falsa impresie ca vizitatorii au fost interesati de reclama (utilizata mai ales in sistemul „pay per click“.) Cum iti dai seama ca esti fraierit: Nu trebuie sa fii un expert in online ca sa iti dai seama ca esti fraierit pe fata. Iata cateva dintre cele mai elementare semne: 1.Traficul creste brusc, inexplicabil. Este imposibil, spre exemplu, sa ,,sari” de la o constanta de 100-200 de vizitatori unici pe zi, la 3.000-5.000 sau chiar mai mult. Cu cat saltul este mai spectaculos, cu atat proprietarul de site cade in derizoriu, sustin specialistii SEO. 2.Atat timp cat nu reprezinta un eveniment fierbinte, niciun articol, indiferent de originalitatea sa, nu poate tripla sau chiar insuti traficul. 3.Un alt semn de alarma il reprezinta inmultirea vizitatorilor din alte tari. Pentru a cumpara vizitatori targetati atat pe contentul tau cat si pe aria geografica de care apartii trebuie sa platesti mult mai mult. Gafa celui care fraudeaza, intr-un fel, traficul, este cu atat mai mare cu cat uita sa isi blocheze pe Trafic.ro referirile la tarile de unde ii provin vizitatorii. In general, cei care isi multiplica insutit sau inmiit numarul de vizitatori, nu prea au cunostinte SEO si nici inteligenta necesara de a-si cresteste treptat numarul de vizitatori. Dar cum vanitatea bate de cele mai multe ori ratiunea sau numarul de neuroni, astfel de gafe sunt cat se poate de dese, cazul wall-street.ro fiind unul relevant. 4.In cazul in care utilizatorul nu are blocat, pe Trafic.ro, nici optiunea de a vedea ultimele articole accesate, veti observa ca la ,,Ultimele afisari” poate aparea, constant, un singur articol, ca si cum miile, sau zecile, sau sutele de mii de accesari au fost generate doar de acesta, restul contentului de pe site fiind absolut neinteresant pentru vizitatori. Mai mult, daca veti cauta pe Google.ro titlul ,,genialului” articol care a intrunit ,,‘jdemii” de vizitatori si nu va aparea pe primele pozitii, clasandu-se sub articole cu accesari mediocre, este clar ca traficul a fost – cum se spune pe romaneste si pe intelesul celor care recurg la astfel de practici – ,,manarit”. 5.Un alt indicator interesant il reprezinta ,,Durata vizitei”. Daca potopul de vizitatori care ti-au inundat site-ul poposesc intre 0 si 10 secunde peste continutul tau, lucrurile sunt atat de clare incat nu mai este nimic de demonstrat. Dincolo de penibilul situatiei, mai ramane in urma un trafic din ce in ce mai scazut, ,,expandat”, din cand in cand, cu cate 70-100 de lei, dupa posibilitati, vanitati si mintea celui care crede ca isi poate pacali, la nesfarsit, audienta.

