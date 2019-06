L-AȚI VĂZUT ?! Barbat de 62 din Prundeni, disparut de la domiciliu

L-AȚI VĂZUT ?!

Polițiștii vâlceni desfășoară activități pentru gasirea unui bărbat de 62 de ani, din comuna Prundeni, sat Călina, județul Vâlcea.

La data de 14 iunie a.c., bărbatul a fost transportat cu ambulanța de la spitalul municipiului Drăgășani, la spitalul Județean Vâlcea, iar după două ore de investigații, în jurul orei 20:00, a fost lăsat să plece spre domiciliu. Bărbatul nu a mai ajuns la domiciliu și nici nu a luat legătura în vreun fel cu cineva din familie.

Semnalmente: înălțime 1,65 m, greutate 60-65 de kg, ochi căprui, urechi mari, calviție pronunțată.

Obiecte vestimentare: tricou de culoare roșie, peste care are o vestă reflectorizantă de culoare verde, pantaloni de stofă de culoare neagră, pe sub care are pantaloni de pijama și pantofi de culoare neagră.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să contacteze de urgență Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea !