Festivalul Filmului European revine la Râmnicu Vâlcea între 21 și 23 iunie

20 iunie 2019

Festivalul Filmului European revine la Râmnicu Vâlcea

între 21 și 23 iunie

Festivalul Filmului European ajunge pentru al doilea an consecutiv la Râmnicu Vâlcea, unde va poposi timp de trei zile, între 21 și 23 mai, la Cinema Geo Saizescu. Accesul la proiecții este gratuit.

Ediția FFE din Râmnicu Vâlcea debutează vineri, 21 mai, de la ora 19:30, cu proiecția filmului Fericit ca Lazăr/ Lazzaro Felice(Italia, 2018), al regizoarei Alice Rohrwacher, câștigător al premiului pentru cel mai bun scenariu, în 2018, la Festivalul de film de la Cannes. Drama relatează povestea unei prietenii ciudate și neașteptată dintre Lazzaro, un tânăr țăran cu suflet bun, și Tancredi, un june aristocrat arogant și plictisit.

Festivalul rămâne fidel țelului de-a lua pulsul Europei și propune o panoramare subiectivă, filtrată artistic, a temelor dominante pentru societatea contemporană. Dacă doriți să cunoașteți cum reflectă arta cinematografică problemele, preocupările și personalitățile continentului de ieri și, mai ales, de azi, nu ratați proiecțiile acestei ediții.

În selecția de la Râmnicu Vâlcea, un rol aparte îi revine dramei romantice de o savoare și finețe extraordinare –Identitate virtuală(Franța, 2019), în regia lui SafyNebbou, cu Juliette Binoche în rol principal, care o interpretează pe Claire, o femeie care își face un cont fals pe rețelele virtuale și pretinde a fi cineva care nu este în realitate.

Am pregătit și câteva comedii: Miracolul(Lituania, 2017), al regizoarei EgleVertelyte, o bijuterie cinematografică plină de rafinament, care încântă atât inima, cât și spiritul, o satiră plină de umor sec asupra prăbușirii sistemului sovietic și debarcării „miraculoase” a capitalismului sălbatic; Mai avem nevoie şi de crime (Italia, 2019), în regia lui MassimilianoBruno, despre trei prieteni inventivi puși pe câștiguri rapide și întâmplări fatidice care îi aruncă înapoi în timp; Ministerul iubirii (Croația, 2016), regia PavoMarinković, o comedie existențialistă savuroasă, în care sarcasmul e ingredientul principal.

Dintre filmele prezentate la Vâlcea mai face parte:Styx (Austria / Germania, 2018), în regia lui Wolfgang Fischer, o odiseea unei femei solitare, împinsă de împrejurări să-și asume soarta unor refugiați în pericol de moarte. Styxeste unul dintre cele trei filme finaliste ale Premiului LUX 2018 și va putea fi vizionat, cu sprijinul generos al Biroului de Informare al Parlamentului European în România, la Cinema Geo Saizescu pe 22 iunie, de la ora 14:00.

Alte filme de neratat din selecția FFEsunt: documentarul biografic McQueen (Marea Britanie, 2018), în regia lui Ian Bonhôte, o privire foarte personală asupra vieții, carierei și măiestriei designerului vestimentar Alexander McQueen, și drama Dumnezeu există și numele lui e Petrunija (2019), regizată de Teona Strugar Mitevska, producție colaborativă între Macedonia de Nord, Belgia, Slovenia, Franța și Croația), o delicioasă satiră balcanică despre emancipare și câștigarea controlului asupra propriei vieţi într-o societate patriarhală.

Programul 23.FFE, ediția Râmnicu Vâlcea, la Cinema Geo Saizescu:

Vineri 21 iunie – Gala de deschidere a FFE

19:00 Fericit ca Lazăr / Lazzaro Felice / Happy as Lazzaro – r: Alice Rohrwacher / Italia / 2018 / 120’

Sâmbătă 22 iunie

14:00 Styx – r: Wolfgang Fischer / Germania / 2018 / 94’

16:00 Miracolul / Stebuklas / Miracle – r: Egle Vertelyte / Lituania / 2017 / 91’

18:00 McQueen – r: Ian Bonhôte / Marea Britanie / 2018 / 111’ (doc)

20:00 Mai avem nevoie și de crime / Non ci resta che il crimine / All you need is Crime – r: Massimiliano Bruno / Italia / 2019 / 102’

Duminică 23 iunie

15:00 Ministerul iubirii / Ministarstvo ljubavi / Ministry of Love – r: Pavo Marinković / Croația / 2016 / 103’

17:00 Identitate virtuală / Celle que vous croyez / Who You Think I Am – r: Safy Nebbou / Franța / 2019 / 102’

19:00 Dumnezeu există și numele lui e Petrunija / Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrunija – r: Teona Strugar Mitevska / Macedonia de Nord / 2019 / 100’

Programul complet al ediției 23.FFE este disponibil pe: www.ffe.ro

Anul acesta, 23.FFE se desfășoară în perioada 11-30 iunie, seria orașelor ce găzduiesc proiecțiile din festival cuprinzând: București (11 – 23 iunie), Chișinău – Republica Moldova (21 – 23 iunie), Râmnicu Vâlcea (21 – 23 iunie), Târgu Mureș (21 – 23 iunie) și Sibiu (28 – 30 iunie).

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene, al Biroului de Informare al Parlamentului European și al Uniunii Cineaștilor din Romania, sub egida EUNIC România, în parteneriat cu ambasadele, centrele și institutele culturale ale ţărilor europene în România.

Organizatorii mulțumesc Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru sprijinul în realizarea proiecțiilor.

Contact: Anca Hrab, coordonator FFE – Institutul Cultural Român, tel. 0722 59 15 61, e-mail: ffe@icr.ro