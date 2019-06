A fost anunțat programul complet Open Air Blues Festival Brezoi 

A mai rămas doar o luna pana când Open Air Blues Festival Brezoi își va deschide porțile în perioada 18 – 21 iulie la Brezoi, jud. Vâlcea. Amplasat într-o zona superba de pe Valea Oltului, la doar 35km de Ramnicu Valcea, micuțul oraș se pregătește de 4 zile și 4 nopti de concerte, workshopuri și dezbateri muzicale.

Considerat deja de mulți cel mai important festival independent de Blues din Romania, OABFB începe în forța încă din prima zi, cu un lineup în care îi regasim pe Amalia Gaita, Paardekoper, Trans-Expres, Erja Lyytinen precum și inegalabila Beth Hart, artista cu viaţă de film şi voce despre care se spune că “opreste timpul in loc”. Vineri, 19 iulie, fanii muzicii blues ii pot asculta pe The Cockblockers, The Southern Cockroaches, Paul & The Blue Workers, Tomaselli All Stars, Khalif Wailin’ Walter, Diana Rein și Ana Popovic – anunta europafm.ro

Sărbătoarea blues & jazz continua sâmbăta, 20 iulie, cu JazzyBit, Loup-Garou, The Gamblers, Louis King & Band, Mike Godoroja & Blue Spirit, Leon Beal, Sax Gordon & Luca Giordano Band, și Jonathon Boogie Long și se va încheia duminică, 21 iulie, cu Othello Trio, Soul Serenade, Dan Helciug HeART, AG Weinberger, Eb Davis & The Superband și „The White Blues King” Oscar Benton.

Petrecerile vor continua în fiecare seara de festival după ora 1 noaptea la scena secundara, cu artisti precum Andrei Cerbu & The Crossroads sau James Brown Tribute, Belgrade precum și o serie dejam sessions ce vor tine publicul în priza pana la primele ore ale diminetii.

Open Air Blues Festival Brezoi a fost inițiativa Asociatiei Mentor Rock și este organizat în parteneriat cu Primaria Brezoi. Notorietatea sa a crescut de la an la an, sustinul fiind atât de Consiliul Judetean cât și de o serie de branduri dornice să se asocieze cu Woodstock-ul Romaniei, cum este numit în unele cercuri.

Pana la data de 1 iulie prețul abonamentelor este de 200 lei și prețul biletelor de o zi 75 lei. După 1 iulie prețul abonamentelor va crește la 250 lei

Biletele se găsesc ȋn format electronic pe www.entertix.ro, www.iabilet.ro, www.myticket.ro, precum şi ȋn reţeaua fizică Entertix: librariile Carturesti şi Hypermarketurile Carrefour şi ȋn reţeaua fizică Iabilet: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (ȋn intervalul orar: 18:00-22:00), Berăria H, Metrou Unirii 1 langă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX – Telekom, Agenţiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librăriei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet şi pe terminalele Selfpay din toată ţara.