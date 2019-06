Valceanul Alexandru Ilinca, ultimul opincar autentic

Alexandru Ilinca este un meşteşugar cu adevarat autentic al judetului Valcea. Şi, mai ales, unul care are dorinţa de a transmite mai departe acest meşteşug al opincariei, demult uitat în alte locuri, însă de o frumuseţe aparte, ce face parte din tradiţia românească în forma sa cea mai pură. „Fac opinci de mic copil, dar cred că am rămas printre puţinii opincari din ţară. Mai sunt câţiva care mai cunosc meşteşugul, dar nu ca să popularizeze, sau să ducă arta mai departe. În schimb, eu am ales să ies şi să popularizez din nou opincile. Sunt invitat în permanenţă la Goleşti, la Muzeul Satului din Bucureşti, la diverse tabere de meşteşuguri. În sfârşit, acum sunt apreciat! Şi, evident, mă bucur!”, a povestit meşterul presei nationale.

„Eu unul, lucrez pentru mine. Dacă mai găsesc şi câte un client, e partea a doua. Mai cumpără unii, care se întorc la tradiţie. Iar străinii sunt fascinaţi. Am avut la Muzeul Astra, la Sibiu, un grup de studenţi din America, care au venit special să înveţe să facă opinci. Fiecare a plecat acasă cu câte o pereche în picioare. Au fost 17! Făcute de ei şi… terminate de mine, că asta e, totuşi, o meserie, nu o poţi deprinde aşa, din prima. Nu e atât de simplu pe cât pare. De obicei, lucrurile simple sunt cele mai complicate! Dar eu nu vreau să las să moară acest meşteşug. Iar eu fac promovare, nu comerţ! O pereche de opinci costă între 10 şi 100 de lei, dacă e vorba de o pereche comercială. Dar cele mai multe sunt de expoziţie, şi acestea nu au valoare materială, ci valoare culturală, istorică, sentimentală! E vorba despre pasiune! Nu pui problema de cât ai muncit, ci ce a ieşit!”.