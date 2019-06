Liberalii de la Valcea dispretuiesc din tot sufletul folclorul, traditiile acestui judet!

Liberalii de la Valcea dispretuiesc din tot sufletul folclorul, traditiile acestui judet! Altfel nu ne-am explica de ce au ordin pe unitate sa raporteze postarile, in care sunt prezentate spectacole si traditii valcene minunate! Sau mai e o explicatie – poate au tras si ei pe nas, cot la cot, in spirală cu useristii!

Gabriela Ungureanu, unul dintre liderii PNL Ramnicu Valcea, a raportat la facebook o postare in care era prezentat un spectacol de muzica populara. Mare e gradina, Doamne!

Madam Ungureanu a si candidat la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea in 2016.