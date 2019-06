Festivitatea de premiere și sfârșit de an școlar la Seminarul Teologic din Râmnicu-Vâlcea

Absolvenții claselor de „Teologie” și „Științe sociale” ale Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea au participat joi, 13 iunie, la festivitatea de premiere, prilejuită de sfârșitul anului școlar.

Manifestarea a început cu slujba de Te Deum săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea de un sobor de preoți, condus de pr. Ștefan Zară, consilier al Sectorului Cultural și comunicații media și directorul Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu-Vâlcea. Din soborul slujitorilor a făcut parte pr. Alexandru Cristian Bănuță, consilier al Sectorului Învățământ și activități cu tineretul, alături de părinții profesori ai Seminarului Teologic. La acest eveniment au luat parte și cadre didactice, eleve și elevi, însoțiți de părinți și apropiați.

După slujba de Te Deum, părintele director Ștefan Zară a rostit cuvântul festiv. „Sfârșitul de an școlar trebuie să fie pentru noi un moment de introspecție, un moment în care trebuie să medităm la ce am făcut bun în anul școlar care a trecut, ce puteam să facem, ce nu am împlinit și, mai ales, ce vom face de acum înainte. Unii dintre voi au absolvit primul an, alții vă luați astăzi rămas bun de la Seminarul Teologic Sfântul Nicolae, însă în orice an ați fi trebuie să încercați să luați pildă de la Sfântul Apostol Pavel, care ne îndeamnă ca toți, și elevi, și profesori, să alergăm spre a dobândi Împărăția lui Dumnezeu, să ne străduim spre a lua cununa din mâna Mântuitorului, nu lauri ce se veștejesc. A fost un an cu multe împliniri și realizări pentru Seminarul Teologic, însă niciodată să nu fim mulțumiți cu ceea ce facem pentru că mai avem multe de învățat și de zidit în viața noastră, atât noi, profesorii, cât și dumneavoastră, elevii. Să încercăm să nu gândim doar intelectual ceea ce avem de făcut pe viitor, ci să căutăm cu precădere formarea noastră duhovnicească; să vedem cât bine am făcut prin modul nostru de a viețui, ca seminariști, celor de lângă noi. S-a văzut Hristos în spatele faptelor noastre în anul sau anii în care am învățat la Seminar sau ne-am afirmat doar pe noi, în chip egoist, cultivând doar cele ale intelectului? De aceea, să căutăm în toată lucrarea a vedea care este misiunea noastră de împlinit, și anume de a-L vesti pe Hristos Domnul în societatea în care trăim. De aceea, fie că suntem acasă, în familie, în vacanță, să se vadă prin modul nostru de viețuire că Hristos este Cel Care ne cârmuiește și stăpânește viața, precum rostim în Rugăciunea Sfântului Efrem sirul: „Doamne și Stăpânul vieții mele”. Teologi fiind să trăim în lume în așa fel încât să nu mințim când spunem, precum Sfântul Apostol Pavel, «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine». Spune un părinte al Bisericii noastre, Evagrie Ponticul, că teolog este cel care se roagă. Să vedem dacă viața noastră de seminariști a fost una de rugăciune, iar dacă nu a fost, atunci nădăjduim că, începând cu clipa de față, ne vom apropia tot mai mult de Dumnezeu, până când Duhul Sfânt Îl va face prezent, cu adevărat, pe Hristos Domnul în inima noastră.

Nu contează dacă am avut medie de premiu sau nu, dacă am fost primul sau ultimul din clasă, ci contează dacă într-adevăr trăim în Dumnezeu și Dumnezeu trăiește în noi”.

Festivitatea de premiere a avut loc în sala Iosif Episcopul a Centrului eparhial, în cadrul căreia au fost oferite diplome și daruri elevilor merituoși care au obținut rezultate bune la Olimpiadele naționale și pe parcursul anului școlar.