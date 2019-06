Primarul din Perişani, Ion Sandu, are în vedere reabilitarea și extinderea Căminului Cultural din centrul localității

În acest an sau anul viitor, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, are în vedere reabilitarea, modernizarea și extinderea Căminului Cultural din centrul localității. În luna martie, cu fonduri europene, prin GAL „Castra Traiana”, primarul Ion Sandu a scos la licitaţie proiectul de amenajare a unei baze sportiv-recreaţionale în centrul localității, care presupune construirea unui teren multifuncţional de sport, lângă care se va construi şi o clădire în cadrul căreia va fi încorporată o sală de fitness, o sală pentru tenis de masă şi alte sporturi de sală: „Prin GAL Castra Traiana, acest proiect este a patra accesare. În fosta sesiune, administraţia locală a obţinut trei finanţări pentru achiziţionarea unui utilaj şi echipamentele respective şi dotarea căminului cultural cu costume populare. Al doilea proiect priveşte restaurarea bisericii din satul Mlăceni. Biserica, construită în anul 1840, este cea mai veche biserică din localitate, declarată monument istoric şi restaurată pentru turismul monahal”. În luna octombrie, Primăria comunei Perişani a scos la licitaţie execuţia de lucrări de consolidare şi refacere platformă drum comunal DC 4 Spinu – Podeni, satul Podeni, punctul La Lia şi La Liviu. Valoarea estimată a contractului este de 384.548 lei, fără TVA, finanţat din fondul de intervenţie al Guvernului. Prin Hotărârea nr. 9, Consiliul Local al comunei Perişani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2019, a decis încheierea unui protocol între comuna Perişani şi Parohia Băiaşu în vederea înhumării oseminetelor umane descoperite accidental în zona satului Poiana, punctul Poiana Spinului. Până cel târziu în toamna acestui an, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, dă asigurări că vor fi puse în funcțiune obiectivele de infrastructură rutieră Groși și Podul Lung-Râușor-Poiana, unde se vor asfalta 7 km de drumuri. „Infrastructura rutieră este foarte importantă pentru promovarea și dezvoltarea unor investiții producătoare de beneficii atât pentru unitatea administrativ-teritorială, cât și pentru localnici. Construirea de pensiuni turistice va continua dezvoltarea turismului montan, mai ales că avem trasee turistice foarte frumoase”, a spus primarul Ion Sandu.