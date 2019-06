Urmărire „ca-n filme” în stațiunea Călimănești

La data de 3 iunie, operațiune „ca-n filme” în stațiunea Călimănești-Căciulata. Mai multe echipaje de Poliție au urmărit un autoturism, l-au oprit în zona Hotelului Perla Oltului și l-au înconjurat. Oamenii legii au percheziționat persoanele din mașină, precum și autovehiculul. Ocupanții autoturismului percheziționat sunt suspecți de furtul a 50.000 de lei și 100 de euro, faptă săvârșită în localitatea Garcei, județul Sălaj. În fapt, trei femei au oprit autoturismul în fața casei unui bărbat sub pretextul că au nevoie de apă la motor. Bărbatul s-ar fi deplasat la fântână cu una dintre femei, in timp ce alta a intrat in casă de unde a sustras banii. La solicitarea IPJ Sălaj, politiștii din Vâlcea au desfășurat mai multe activități reușind depistarea autoturismului in care se aflau cinci femei, in zona Călimănești. Cel mai probabil dosarul va fi instrumentat de către IPJ Salaj, având în vedere competența teritorială.