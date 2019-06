Deputatul liberal Cristian Buican este cu… nervii la pământ

Un dialog „spumos” a avut loc pe Facebook zilele trecute și care confirmă că mulți vâlceni știu despre afacerile derulate de deputatul Cristian Buican! „R.D.C.: Cine nu crede va poate spune un domn pe nume Damian Mitu cine este domnul Buican. Exist si o sa dovedesc cum firmele controlate de dumneavoastra castiga bani publici si stiti bine ce zic si nu puteti nega. Cristian Buican: Daca existi cu adevarat o sa ai ocazia in fata instantei. Iti ofer aceasta posibilitate. O fac si altii… te rog sa-i contactezi ca sa faceti un sindicat al mincinosilor care ma denigreaza pe nedrept si care raspund in fata justitiei pentru calomnie. Cred ca nu esti nici macar un mincinos curajos. Esti un fricos care se ascunde in spatele unei adrese de Facebook. R.D.C.: Eu sunt PNL-ist si nu ma intereseaza penali. Eu am votat si voi vota PNL de fiecare data cand am ocazia insa nu cu penali si hoti din banul public. Buican: Te rog sa mergi la Parchet si sa spui tot ce stii. Altfel te faci vinovat de tainuire”, semn că deputatul Buican este cu… nervii la pământ.