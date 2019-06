Anul trecut, compania VEL PITAR a realizat încasări record de 507 milioane lei și un profit de 64 milioane lei

Conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor, SC Vel Pitar SA a înregistrat anul trecut venituri totale de circa 507,5 milioane de lei, o cifră de afaceri de 442 milioane de lei şi un profit de 64 milioane de lei. SC Vel Pitar SA a avut anul trecut peste 2.300 de salariaţi, un obiect de activitate „Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie”, iar capitalul social subscris şi vărsat era de circa 900.000 lei. La data de 31 decembrie 2018, SC Vel Pitar SA înregistra un nivel al datoriilor totale de circa 46 milioane de lei. În comparație, în 2017, SC Vel Pitar SA a realizat venituri totale de circa 411 milioane de lei, afaceri de 397 milioane de lei şi un profit de 18 milioane de lei. Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie şi morărit şi un jucător important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de cofetărie şi produse de patiserie. Povestea grupului a început în momentul în care fondul de investiţii Broadhurst Investments Limited, administrat în România de către New Century Holdings (NCH), a achiziţionat două mari companii de morărit şi panificaţie. În anul 2001, s-a format actuala SC Vel Pitar SA, prin fuziunea a patru fabrici din industria de morărit şi panificaţie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea. Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar s-a divizat în trei societăţi autonome care au ca obiect de activitate panificaţia – SC Vel Pitar SA, morăritul – SC Şapte Spice SA şi retailul – SC VP Magassin SA. Aceste activităţi s-au dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum beneficiază de condiţiile necesare pentru a funcţiona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructifică mai bine oportunităţile oferite de piaţă în domeniile lor, gestionează mai bine resursele şi utilizează în mod direct veniturile obţinute. Fondul de investiţii Broadhurst Investments Ltd., administrat în România de compania New Century Holdings (NCH), deţine aproximativ 80% din toate cele trei firme rezultate în urma divizării. În prezent, Grupul Vel Pitar deţine două centre de producţie în Bucureşti şi câte una în 11 judeţe din România (Vâlcea, Argeş, Braşov, Cluj, Galaţi, Iaşi, Giurgiu, Gorj, Olt, Dâmboviţa şi Brăila), unităţi de morărit şi o reţea de magazine în marile oraşe din România.