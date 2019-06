CONSTANTIN BĂNACU: „DACĂ PICĂ GUVERNUL PSD, ADIO GAZE, SE VOR ÎNCĂLZI OAMENII LA LUMÂNARE”

Intr-un interviu, primarul comunei Barbatesti, Constantin Banacu, a declarat: „PSD a obţinut la Bărbăteşti peste 50% la alegerile europarlamentare, oamenii au votat cu PSD fără să mă duc la poartă să îi rog, au votat din conştiinţă şi din respect faţă de mine, primarul lor. Din punctul meu de vedere a fost un vot împotriva lui Dragnea, omul prezenta un pericol pentru alţii şi cred că trebuia să se retragă mai demult. I-au fabricat dosare, ca şi lui Ponta, doar ca să îi îndepărteze. Dacă se retrăgea, nu ar mai fi ajuns la puşcărie şi nici noi nu am mai fi pierdut alegerile. Nu ştiu pe ce a mizat, pe cine s-a bazat, dar este păcat că se întâmplă aceste lucruri în România. Vinovaţi sunt toţi membrii CEX pentru că s-au temut de el şi nu au avut o poziţie fermă în a-i spune varianta cea mai bună. Trebuia tras pe linie moartă în partid, rămânea preşedinte la Camera Deputaţilor şi nu se mai întâmpla nimic. Lumea nu a votat împotriva PSD-ului care le-a făcut de toate, le-a mărit pensiile, salariile, a votat împotriva lui Dragnea. PSD-ul nu moare, românii nu au treabă cu noi ca partid, aveau cu Dragnea. PSD-ul va renaşte şi important este să păstrăm guvernarea. Respectăm votul, îi felicitam pe câştigători şi mergem înainte. Noi, primarii, ne vedem de treabă, indiferent de culoarea politică. Ei nu înţeleg un lucru pe care îl voi spune şi zilele acestea: noi fără ei suntem tot noi, ei fără noi sunt un nimic, sunt zero. Pe noi ne votează lumea pentru ceea ce facem, pe ei îi votează datorită nouă. Lucrul acesta nu este înţeles de foarte mulţi. Nu ar fi oportună, pentru că se vor pierde proiectele începute. Sperăm să nu pice Guvernul, că ne vom lua adio de la alimentarea cu gaze naturale, se vor încălzi oamenii la lumânare, toţi cei care au sperat. Dacă se schimbă Guvernul, cei care vor veni vor avea alte idei, ca şi noi am venit cu altele, este normal. Intenţiile nu cred că sunt bune. Nu spun că a fost un Guvern perfect, PSD-ul avea oameni foarte inteligenţi, dar avea şi oameni mai puţin pregătiţi. Eu mă aşteptam să avem o guvernare de succes, lumea să fie mulţumită, totul să meargă bine, să aibă toată lumea salarii bune, pensii şi un trai mai bun.” – a precizat primarul Banacu pentru publicatia locala Impact Real.