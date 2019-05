UDMR are organizatie la Valcea, judet cu cateva zeci de maghiari

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că voturile obţinute de UDMR în afara Transilvaniei nu sunt o noutate, spunând că, de 30 de ani, de fiecare dată, Uniunea a primit voturi în Vechiul Regat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiză a alegerilor europarlamentare, că lumea trebuie să ştie că Uniunea are organizaţii în multe judeţe, în Bucureşti, dar şi în Bacău, Suceava, Constanţa, Galaţi, Vaslui, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi.

„În ultima perioadă au apărut câteva chestiuni pe care e bine să le lămurim. E vorba de voturile obţinute în Vechiul Regat de către UDMR. Parcă noi în 30 de ani niciodată nu am fi primit niciun vot acolo, lumea se comportă în acest fel şi pe mine mă miră acest lucru. De 30 de ani, de fiecare dată, noi primim voturi în Vechiul Regat, mai mult sau mai puţin, şi lumea trebuie să ştie că avem organizaţii în multe judeţe. Avem în Bucureşti, avem în Bacău, acolo trăiesc comunităţi mai importante, avem în mai multe judeţe – Suceava, Constanţa, Galaţi, Vaslui, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi. Avem şi un deputat de Constanţa, am avut şi un deputat de Vâlcea, am avut deputat de Bucureşti mai demult şi, de fiecare dată, şi la parlamentare, noi din aceste voturi adunate dincolo de Carpaţi, din Vechiul Regat, de obicei am obţinut un mandat de deputat sau mandat de senator. Nu este o noutate, cei care se miră acum bineînţeles ori nu ştiau acest lucru, ori doar vor să manipuleze opinia publică”, a declarat Kelemen.