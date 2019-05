SENZATIONAL! Alianța 2020 USR PLUS a castigat alegerile europarlamentare in Ramnicu Valcea

28.05.2019

Comunicat de presă

Mulțumim pentru susținere!

Uniunea Salvați România Vâlcea și PLUS Vâlcea transmit tuturor locuitorilor județului care au votat Alianța 2020 USR PLUS mulțumiri pentru încrederea pe care au acordat-o celei mai tinere și mai dinamice forțe de pe scena politică românească. Un mesaj special de recunoștință se îndreaptă către votanții USR PLUS din Râmnicu Vâlcea, care – prin mobilizarea și votul lor – au adus Alianța 2020 pe locul întâi în topul preferințelor electorale de la nivelul municipiului. Este o victorie deosebit de importantă pentru filiala jdețeană și filialele locale USR și PLUS din Vâlcea, care au luptat în acești ultimi doi ani pentru construirea unui bazin electoral solid, dinamic, mobilizat și conștient de valoarea crucială a votului pentru democrație.

Alianța 2020 USR PLUS – Vâlcea mulțumește și tuturor vâlcenilor care s-au prezentat la Referendumul pentru justiție și au votat DA pentru un stat de drept corect și responsabil și DA pentru o clasă politică și administrativă curată. Electorii din acest județ au dat dovadă de discernământ și simț critic, de implicare prin vot și responsabilitate, refuzând să fie manipulați grosolan de forțele politice locale.

Victoria electoratului de dreapta și de centru-dreapta în plan județean și la nivelul municipiului arată într-un mod cât se poate de clar că vremea politicii PSD și a acoliților săi a trecut. Vâlcea și România demonstrează acum maturitate politică: prin votul de la alegerile europarlamentare și de la referendum, cetățenii români au condamnat în mod solemn corupția, cârdășia din plan politic și administrativ, capturarea instituțiilor în interes personal și de grup, dar și umilitoarea și dezastruoasa incompetență politică a guvernării PSD-ALDE.

Câștigarea alegerilor europarlamentare în Râmnicu Vâlcea și locul trei la nivel județean pentru Alianța 2020 USR PLUS se datorează atât politicii dinamice și mobilizatoare a celor două partide care compun Alianța 2020, dar și implicării constante și temeinice a membrilor, voluntarilor și simpatizanților USR și PLUS în plan local și județean. Munca lor de mobilizare a electoratului din perioada de pre-campanie și campanie și mai ales dialogul constant cu oamenii, în stradă, cu prilejul strângerii de semnături pentru inițiativele cetățenești „Fără penali în funcții publice” și „Oameni noi în politică” au dus la aceste rezultate excelente. Este o victorie care ne onorează și ne obligă să continuăm lupta pe care am început-o pentru o Românie reprezentată, guvernată și administrată cu profesionalism, onestitate și responsabilitate.

„Felicit echipele partidelor PLUS și USR din județul Vâlcea pentru rezultatele foarte bune obținute după o muncă de câteva luni și le mulțumesc voluntarilor care au ajutat Alianța 2020 USR PLUS. Am fost, în campania electorală, în municipiul Râmnicu Vâlcea și am simțit că lucrurile se schimbă în bine, că cetățenii s-au săturat de minciună și incompetență, iar promisiunile nu mai sunt suficiente ca să câștigi voturi. Așteptările în județul Vâlcea sunt mari și ne vom pregăti ca cetățenii din această comunitate să fie reprezentați așa cum merită în Parlamentul European, dar să aibă și posibilitatea să aleagă oameni competenți la alegerile care urmează“, a declarat președintele PLUS, Dacian Cioloș.

Andrei Gheorghiu

Președinte Uniunea Salvați România Vâlcea

Gabriel Vîlcu

Coordonator PLUS Vâlcea