Noapte bună națiune, vor veni vremuri nebune…

Mie tot nu-mi vine a crede că românii, valcenii, au fost in stare să voteze in halul ăsta. Cum, măi nene, 25% in condițiile unei guvernări bune date fiind circumstanțele, dar mai cu seamă alternativele? Și cum, când in mai toate statele europene partidele suveraniste sunt pe val, numai in România noi să practicăm cu mult entuziasm sinuciderea in grup?

Ce va urma? Nu e greu de ghicit. Migranți la greu, cedare totală de suveranitate, revenirea politicilor de austeritate, tulburări sociale, instrăinarea și a ultimelor active ale României, cu tot lanțul de consecințe dezastruoase pentru statalitatea României și pentru viața noastră, care decurg de aici..

Petru Caluian

PS: La Valcea, PNL a obtinut cateva sute de voturi in plus fata de PSD. Bineinteles ca aceasta nu este o performanta deosebita a liberalilor valceni, avand in vedere ca ei au in judet aproape 50 de primari din 89… Surprinzator este rezultatul USR de la Ramnicu Valcea.