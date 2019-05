SCRISOARE CATRE VALCENI! Constantin Radulescu, presedinte PSD Vâlcea: Maine nu trebuie sa fie cu ura sau manie…

Este sambata si maine sunt alegeri!

Printre miile de declaratii …. unele constructive…. altele pline de ura sau venin, va invit la o pauza in care sa va bucurati…. macar privirea!

Am incheiat o campanie urata…. cea mai urata din cele peste care eu am trecut in cei 25 de ani de politica!

De ce?

Pentru ca am vazut romani capabili sa urasca ….romani!

Tot militam noi politicienii pentru schimbarea dialogului intre noi si iata ca lucrurile nu stau chiar asa!

Personal nu m-am angrenat in niciun dialog violent si nu am raspuns niciunei insulte sau atac la persoana!

Cred cu tarie in forta binelui!

Nu voi mai spune despre binele pe care l-am facut in acesti aproape 3…. trei ani de mandat alaturi de colegi si de cele peate 10.000 de miliarde lei vechi atrasi si aflati in lucru pe diverse proiecte pentru valceni….. cred ca oamenii vad!

Revenind…. este sambata seara si maine mergem la vot pentru Romania nu pentru niste liste!

Mi-as dori ca maine sa nu votam cu ura…. cu gandul ca trebuie sa platim o polita altora…. mi-as dori ca maine romanii sa voteze cu gandul la tara lor!

Eu voi incepe ziua in biserica cu gandul la Dumnezeu pe care il rog sa îi ocroteasca pe romani oriunde s-ar afla si cu gandul ca vom gasi puterea de nu ne purta ca dusmani noi intre noi!

Generatia tanara este speranta noastra de a privi cu incredere in viitor, bunicii si parintii sunt icoanele noastre in ceruri sau pe pamant langa noi, cei de varsta mea sunt motivul pentru care indiferent de situatie trebuie sa spunem lui Dumnezeu rugaciuni pentru sanatate … NOI SUNTEM TARA…. tara asta aflata in Europa dar pentru care trebuie sa facem totul ca locul nostru in Europa sa fie marcat de demnitate si respect!

Maine votam pentru ziua de luni si pentru multele zile pe care va doresc sa le traiti si sa le traim!

Maine nu trebuie sa fie cu ura sau manie….. maine trebuie sa fim calmi si sa privim inainte cu gandul la cei care vor veni dupa noi!

Maine trebuie sa avem incredere si sa nu ne fie frica de zilele care vor veni pentru ca DUMNEZEU ESTE DEJA ACOLO!

Va doresc sanatate deplina si zilele care vor veni sa va fie cu bucurie si dupa sufletul fiecaruia!

Constantin Radulescu, presedinte PSD Valcea