Pronostic dur pentru Pro România și Ponta. Remua Borza: Există acest risc!

“Cel mai mediatizat și promovat politician, în ultimul an, nu este Dacian Cioloș, cum v-ați fi așteptat, ci Victor Ponta. Cu toată această campanie de promovare fără precedent, Victor Ponta nu va obține mai mult de 7% pentru Pro România. PSD rămâne o nucă tare, greu de spart, chiar și de către cei care vremelnic l-au condus”, spunea deputatul Remus Borza, recent, în cadrul unei ediții a emisiunii „Borza Analytica”. Joi a revenit în platoul DCNEWS, unde a făcut următoarele precizări: „În urmă cu două săptămâni, am spus că Pro România nu va obține mai mult de 7% la alegerile europarlamentare din 26 mai. Dar problema se pune acum dacă trece pragul de 5%. Victor Ponta a mers în zona de one man show. A focusat exclusiv mesajul pe Liviu Dragnea și astfel a intrat în coliziune cu retorica PNL și USR. Să nu uităm că, până la urmă, alegerile sunt despre Europa, nu despre Dragnea. A făcut o fixație pentru Dragnea, uitând că au fost camarazi la bine și la rău timp de zece ani în PSD”.

În opinia deputatului Remus Borza, Ponta a mai făcut o greșeală. „Nu i-a scos mai mult pe sticlă pe ceilalți candidați sau lideri. Pro România e singurul partid care se poate lăuda că are un comisar european pe listele de candidați. Corina Crețu nu s-a văzut deloc în campanie, fie pentru că nu a fost lăsată, fie pentru că nu știe să comunice. Prezența Corinei Crețu pe lista Pro România era indiscutabil un avantaj care, din păcate, nu a fost valorificat. Pro România are și câțiva foști prim miniștri, care nu s-au văzut deloc în campania pentru europarlamentare, fie că vobim de Mihai Tudose, Sorin Cîmpeanu, Iurie Leancă sau Daniel Constantin. Dacă erau mai vizibili și mai vocali, Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu ar fi adus un plus de voturi de pe zona de dreapta. La fel cum Iurie Leancă ar fi putut aduce mai multe voturi din Republica Moldova și din bazinul unionist. Chiar dacă nu pare la prima vedere, Mihai Tudose e un bun și carismatic comunicator, calitate ce lipsește multor politicieni. În felul lui mucalit de a spune lucruri, Mihai Tudose este chiar simpatic, reprezentând un veritabil Ion Creangă al zilelor noastre. Partidele de lider și nu de lideri sunt de domeniul trecutului. Dar mai există nostalgici în politica românească”, a precizat Borza.

„Cu toate acestea, cred că Pro România va face pragul de 5%, însă la limită. În condițiile în care PSD va obține un scor de peste 30%, chiar dacă Pro România va face pragul, există riscul dezintegrării partidului condus de Ponta. Din perspectiva parlamentarelor de la anul, mulți care au venit în Pro România se vor întoarce spășiți în PSD, singurul care ar putea, după ce își vor fi făcut mea culpa și își vor fi pus suficientă cenușă în cap, să le asigure un nou mandat de parlamentar. Un Pro România de 5% este deja prea mic pentru orgoliile liderilor lui. Așa că fiii risipitori ai PSD se vor încolona din nou regulamentar și disciplinați la pupat inelul lui Dragnea”, a spus Remus Borza, deputat independent.